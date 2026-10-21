Απελευθέρωσαν τον καρχαρία που είχε εγκλωβιστεί επί έναν μήνα σε κανάλι στη Νότια Κορέα: Βίντεο από τη διάσωσή του με πλωτή πλατφόρμα
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Καρχαρίας

Απελευθέρωσαν τον καρχαρία που είχε εγκλωβιστεί επί έναν μήνα σε κανάλι στη Νότια Κορέα: Βίντεο από τη διάσωσή του με πλωτή πλατφόρμα

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε έπειτα από εβδομάδες προσπαθειών των τοπικών Αρχών να απομακρύνουν με ασφάλεια τον καρχαρία από το κανάλι, όπου η παρουσία του είχε προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες

Απελευθέρωσαν τον καρχαρία που είχε εγκλωβιστεί επί έναν μήνα σε κανάλι στη Νότια Κορέα: Βίντεο από τη διάσωσή του με πλωτή πλατφόρμα
Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα εγκλωβισμού σε κανάλι της πόλης Μπουσάν στη Νότια Κορέα, ένας καρχαρίας κατάφερε τελικά να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα, χάρη σε επιχείρηση των τοπικών Αρχών.

Ο θηλυκός καρχαρίας, μήκους σχεδόν τριών μέτρων, είχε αποκτήσει το παρατσούκλι «Bukangi», από την κορεατική ονομασία του βόρειου λιμανιού της πόλης και είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με το NBC News, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν άρχισε να κινείται στα νερά ενός στενού καναλιού της πόλης. Έκτοτε παρέμενε εγκλωβισμένος στο σημείο, κολυμπώντας αργά και κάνοντας κύκλους, με τα πτερύγιά του να εμφανίζονται συχνά πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Δείτε βίντεο:

Τρίτη προσπάθεια για τη διάσωσή του

Παρά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε, η παρατεταμένη παραμονή του καρχαρία στο κανάλι προκάλεσε ανησυχία στους ειδικούς, οι οποίοι προειδοποιούσαν ότι η κατάστασή του μπορούσε να επιδεινωθεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, δεν είχε παρουσιάσει ενδείξεις ότι τρεφόταν κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού του, ενώ η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας του νερού δημιουργούσε πρόσθετους κινδύνους για την υγεία του.

Οι τοπικές Αρχές είχαν επιχειρήσει δύο φορές να το οδηγήσουν προς την ανοιχτή θάλασσα, στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου, χωρίς αποτέλεσμα.

Κλείσιμο
Στις προηγούμενες επιχειρήσεις είχαν χρησιμοποιηθεί σκάφη που εκτόξευαν νερό, καθώς και δίχτυα τοποθετημένα κατά μήκος του στενού υδάτινου περάσματος. Ωστόσο, ο καρχαρίας κατάφερνε να αποφεύγει τα σκάφη και να περνά πάνω από τα δίχτυα, παραμένοντας στο εσωτερικό του καναλιού.

Η επιχείρηση με την πλωτή πλατφόρμα

Στην τρίτη επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, οι διασώστες επέλεξαν διαφορετική μέθοδο, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη πλωτή πλατφόρμα, την οποία μετακινούσαν σταδιακά μέσα στο κανάλι.

Εργαζόμενοι που βρίσκονταν πάνω στην κατασκευή χρησιμοποιούσαν κουπιά για να κατευθύνουν τον καρχαρία προς την έξοδο, εμποδίζοντάς τον να επιστρέψει προς τα πίσω κάθε φορά που πλησίαζε την πλατφόρμα.

Παράλληλα, δεκάδες άλλοι εργαζόμενοι, τοποθετημένοι στις δύο όχθες, τραβούσαν σχοινιά προκειμένου να μετακινήσουν την κατασκευή. Εκατοντάδες πολίτες παρακολουθούσαν την ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης από τις όχθες.

Οι διασώστες κατάφεραν να προωθήσουν την πλατφόρμα σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου, ενώ τοποθέτησαν επιπλέον δίχτυα μπροστά από την κατασκευή, ώστε να αποτρέψουν τον καρχαρία από το να κινηθεί ξανά προς το εσωτερικό. Όταν έφτασε κοντά στην έξοδο του καναλιού, παρέμεινε για κάποιο διάστημα στην περιοχή, πριν τελικά κατευθυνθεί προς τη θάλασσα.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Μπουσάν, Τσουν Τζε-σου. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος ευχαρίστησε τους πολίτες για το ενδιαφέρον που έδειξαν κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού και της διάσωσης.

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