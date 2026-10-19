Από μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα προσφέρει ο Έλον Μασκ από το 2027
ΚΟΣΜΟΣ
Έλον Μασκ Μετοχές Space X Εκλογές ΗΠΑ

Από μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα προσφέρει ο Έλον Μασκ από το 2027

Δύο εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ η ανακοίνωση του Μασκ θυμίζει την υπόσχεση που έδωσε τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ, όταν είχε δηλώσει πως θα προσφέρει «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου

Από μία μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα προσφέρει ο Έλον Μασκ από το 2027
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Ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, που στηρίζει πολιτικά τους Ρεπουμπλικάνους και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι το 2027 θα προσφέρει από μία μετοχή του στην εταιρεία SpaceX «σε κάθε παιδί» στις ΗΠΑ.

«Την επόμενη χρονιά θα προσφέρω μία μετοχή μου της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X. «Αυτή θα είναι η πρώτη μιας μακράς σειράς», σημείωσε χωρίς να προσθέτει την παραμικρή λεπτομέρεια για το σχέδιό του.

Δύο εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ η ανακοίνωση του Μασκ θυμίζει την υπόσχεση που έδωσε τον Σεπτέμβριο ο Τραμπ, όταν είχε δηλώσει πως θα προσφέρει «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Με την είσοδο της SpaceX στο χρηματιστήριο ο Μασκ πέτυχε το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στην ιστορία μέχρι σήμερα, αντλώντας 85,7 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, ο δισεκατομμυριούχος κατέχει ποσοστό 38% στη SpaceX. Το 2024, με βάση τα επίσημα στοιχεία των ΗΠΑ, στη χώρα υπήρχαν 73 εκατομμύρια παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.
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