H Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι

H Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, λέει ο Τραμπ

«Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα» προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος

H Ουκρανία πρέπει να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, λέει ο Τραμπ
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα την Ουκρανία να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

"Η Ουκρανία πρέπει να θέλει να διευθετηθεί αυτός ο πόλεμος", δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ, ο οποίος επέλεξε να ασκήσει πίεση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πολύ περισσότερη απ’ ό,τι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο ίδιος "θέλει η Ουκρανία να συνάψει συμφωνία" με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

"Ο Ζελένσκι πρέπει να έχει τη βούληση να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και αν δεν γίνει αυτό, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ άσχημα" προειδοποίησε, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο.
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