Ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία ότι δεν δίνει τίποτε σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των ΗΠΑ
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Ντόναλντ Τραμπ Πόλεμος στην Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πιτ Χέγκσεθ

Ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία ότι δεν δίνει τίποτε σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραπονέθηκε ότι η Ουάσινγκτον έχει αναστείλει τις παραδόσεις όπλων σε εικονική συνάντησή του με Αμερικανούς γερουσιαστές και των δύο κομμάτων.

Ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία ότι δεν δίνει τίποτε σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των ΗΠΑ
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν δίνει τίποτε σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των ΗΠΑ. «Δώσαμε πολλά στην Ουκρανία. Αυτοί δεν έδωσαν τίποτε σε εμάς. Να το θυμάστε αυτό», δήλωσε ο Τραμπ χθες, Δευτέρα, σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε πως ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραπονέθηκε ότι η Ουάσινγκτον έχει αναστείλει τις παραδόσεις όπλων. Ο Ζελένσκι φέρεται να διατύπωσε την κατηγορία αυτή στη διάρκεια εικονικής συνάντησής του με Αμερικανούς γερουσιαστές και των δύο κομμάτων.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αρνείται να εγκρίνει παραδόσεις Patriot και άλλων πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας, παρόλο που χώρες του ΝΑΤΟ έχουν ήδη πληρώσει γι' αυτούς, μετέδωσε ο Axios επικαλούμενος απομαγνητοφώνηση της συνάντησης. «Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι έχει ληφθεί κάποια πολιτική απόφαση να επιβραδυνθεί η υποστήριξη προς εμάς», φέρεται να δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Washington Post, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι έχουν επίσης επηρεασθεί οι παραδόσεις από άλλους εταίρους της Ουκρανίας οι οποίες χρειάζονται την έγκριση της Ουάσινγκτον.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας αμφισβήτησε τα ρεπορτάζ αυτά, λέγοντας στο Γερμανικό Πρακτορείο πως δεν υπάρχουν αλλαγές στο πρόγραμμα βάσει του οποίου χώρες του ΝΑΤΟ αγοράζουν αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία. Το ίδιο ισχύει και για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ αύξησε επίσης τις επικρίσεις του κατά του Κιέβου αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η φιλική προς το Κρεμλίνο προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ τον θέτει στη λάθος πλευρά της ιστορίας. «Ο Ζελένσκι δεν ξέρει τι του γίνεται», απάντησε ο Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος «δεν βοηθάει πολύ τα πράγματα» στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε ο Αμερικανός.
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