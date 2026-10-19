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Αυτοκίνητο παρέσυρε βουλευτή έξω από το γραφείο της στην Αυστραλία, δίνει μάχη για τη ζωή της
Αυτοκίνητο παρέσυρε βουλευτή έξω από το γραφείο της στην Αυστραλία, δίνει μάχη για τη ζωή της
Τέθηκε υπό κράτηση ο οδηγός, στο όχημά του βρέθηκε μαχαίρι - Σύμφωνα με πληροφορίες, η Έλεν Χάινς έχει ακρωτηριαστεί στο πόδι της
UPD:
Η ανεξάρτητη βουλευτής Ελεν Χάινς δέχτηκε σήμερα επίθεση έξω από το γραφείο της στην πόλη Γουανγκαράτα στην πολιτεία Βικτώριας, όπως ανακοίνωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι, και σύμφωνα με τον ίδιο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ σύμφωνα με την Daily Mail έχει ακρωτηριαστεί το ένα της πόδι.
Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα. Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.
Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο οδηγός αρχικά προσπέρασε την 65χρονη πολιτικό, στη συνέχεια έκανε αναστροφή και έπεσε πάνω της, εγκλωβίζοντάς την κάτω από το όχημα.
Η Χέινς αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Μελβούρνη, στη νότια Βικτώρια, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι.
«Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».
Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι (Σ.τ.Σ: βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019.
Με πληροφορίες από Guardian
Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι η βουλευτής χτυπήθηκε από αυτοκίνητο και ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση ενώ διεξάγεται έρευνα. Το κίνητρο της, κατά τα φαινόμενα, επίθεσης δεν είναι γνωστό, είπε ο Αλμπανέζι, χωρίς να σχολιάσει αν ο ύποπτος είναι γνωστός στην αστυνομία.
Η αστυνομία της Βικτώριας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι ένας 43χρονος από το Ταραγουίντζι, που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την Γουανγκαράτα, και ότι μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μαχαίρι.
#BREAKING: Federal MP Helen Haines has been struck by a car outside her electoral office in Wangaratta.#9News understands the Member for Indi has lost her leg in the incident, in what is believed to be a possible targeted attack.— 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 19, 2026
More to come. pic.twitter.com/sexS4tOK5A
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο συλληφθείς ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό όταν βγήκε από το αυτοκίνητό του.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο οδηγός αρχικά προσπέρασε την 65χρονη πολιτικό, στη συνέχεια έκανε αναστροφή και έπεσε πάνω της, εγκλωβίζοντάς την κάτω από το όχημα.
Ακρωτηριάστηκε το πόδι της
Η Χέινς αναμένεται να μεταφερθεί αεροπορικώς στη Μελβούρνη, στη νότια Βικτώρια, για περαιτέρω ιατρική φροντίδα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι.
«Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε την 65χρονη γυναίκα έξω από ένα γραφείο στην οδό Μέρφι, γύρω στις 3:35 μ.μ.», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η αστυνομία επισημαίνει ότι διερευνά το ενδεχόμενο να επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, ενώ παραμένει άγνωστο αν «τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους».
Η Χάινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια του Ιντι (Σ.τ.Σ: βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας της Βικτώρια) από το 2019.
Με πληροφορίες από Guardian
UPD:
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