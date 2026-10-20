Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στελέχους των New York Times από τα πεθερικά του: «Είχε προσλάβει εκτελεστή», λέει η υπεράσπιση

Οι δύο 77χρονοι πεθεροί του δηλώνουν αθώοι και υποστηρίζουν ότι φοβούνταν για την ασφάλεια των εγγονιών τους





Η 77χρονη Σίλι Τσεν και ο συνομήλικος σύζυγός της, Σουγιόνγκ Ζανγκ, κατηγορούνται ότι είχαν στήσει ενέδρα στον 40χρονο Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, διευθυντή μηχανικής στην υπηρεσία New York Times Games, και τον πυροβόλησαν μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστο πάρκο της πόλης Δουβλίνο, στην περιοχή του ανατολικού κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.







Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.







Τη Δευτέρα (19/10), κατά την εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου, δήλωσαν αθώοι για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζουν.



Την ίδια ημέρα, η δικαστής της κομητείας Αλαμέντα, Νταϊάν Σ. Μάιερ, διέταξε να αρθεί το καθεστώς εμπιστευτικότητας της δικογραφίας, επιτρέποντας τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης.



Κλείσιμο Η υπεράσπιση: «Ανησυχούσαν για την ασφάλεια των εγγονιών τους» Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο για τη δολοφονία.



Ωστόσο, οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων παρουσίασαν τη Δευτέρα ορισμένα από τα επιχειρήματα στα οποία αναμένεται να στηριχθεί η υπεράσπιση.



Ο Κέρτις Μπριγκς, διορισμένος συνήγορος της Σίλι Τσεν, υποστήριξε ότι το ζευγάρι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία και ότι οι δύο ηλικιωμένοι ανησυχούσαν για την ασφάλεια των εγγονιών τους.



Σύμφωνα με το NBC Bay Area, ο Μπριγκς ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε απειλήσει επανειλημμένα τη ζωή της πεθεράς του, αναφέροντας μάλιστα ότι σε μία περίπτωση είχε χρησιμοποιήσει πληρωμένο εκτελεστή για να την απειλήσει.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 40χρονου Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, στελέχους των New York Times , ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στις 26 Σεπτεμβρίου σε πάρκο της πόλης Δουβλίνο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Οι δύο 77χρονοι πεθεροί του, που κατηγορούνται για τη δολοφονία, δήλωσαν αθώοι ενώπιον δικαστηρίου, με την υπεράσπιση να υποστηρίζει ότι το θύμα είχε προσλάβει στο παρελθόν πληρωμένο εκτελεστή για να σκοτώσει την πεθερά του. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται επίσης ότι ανησυχούσαν για την ασφάλεια των εγγονιών τους.Η 77χρονη Σίλι Τσεν και ο συνομήλικος σύζυγός της, Σουγιόνγκ Ζανγκ, κατηγορούνται ότι είχαν στήσει ενέδρα στον 40χρονο Τζόναθαν ΜακΚίνσεϊ, διευθυντή μηχανικής στην υπηρεσία New York Times Games, και τον πυροβόλησαν μέρα μεσημέρι σε πολυσύχναστο πάρκο της πόλης Δουβλίνο, στην περιοχή του ανατολικού κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.Η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.Οι δύο ηλικιωμένοι συνελήφθησαν λίγο μετά τους πυροβολισμούς και έκτοτε κρατούνται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση στη φυλακή Σάντα Ρίτα της κομητείας Αλαμέντα.Τη Δευτέρα (19/10), κατά την εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου, δήλωσαν αθώοι για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζουν.Την ίδια ημέρα, η δικαστής της κομητείας Αλαμέντα, Νταϊάν Σ. Μάιερ, διέταξε να αρθεί το καθεστώς εμπιστευτικότητας της δικογραφίας, επιτρέποντας τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης.Οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο για τη δολοφονία.Ωστόσο, οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων παρουσίασαν τη Δευτέρα ορισμένα από τα επιχειρήματα στα οποία αναμένεται να στηριχθεί η υπεράσπιση.Ο Κέρτις Μπριγκς, διορισμένος συνήγορος της Σίλι Τσεν, υποστήριξε ότι το ζευγάρι δεν είχε προσχεδιάσει τη δολοφονία και ότι οι δύο ηλικιωμένοι ανησυχούσαν για την ασφάλεια των εγγονιών τους.Σύμφωνα με το NBC Bay Area, ο Μπριγκς ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ΜακΚίνσεϊ είχε απειλήσει επανειλημμένα τη ζωή της πεθεράς του, αναφέροντας μάλιστα ότι σε μία περίπτωση είχε χρησιμοποιήσει πληρωμένο εκτελεστή για να την απειλήσει.

Πρόκειται για ισχυρισμούς της υπεράσπισης, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί.



Ο 77χρονος κατηγορούμενος εμφανίζει σημάδια άνοιας, λέει η δικηγόρος του Ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση της υγείας του Σουγιόνγκ Ζανγκ έδωσε η συνήγορός του, Τζένι Ότις, βοηθός δημόσιου συνηγόρου της κομητείας Αλαμέντα.



Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο 77χρονος είναι σωματικά εξασθενημένος, ευάλωτος σε ασθένειες και εμφανίζει σημάδια άνοιας, καθώς και άλλες παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία του.



Η δικηγόρος εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην υγεία του η συνέχιση της κράτησής του στη φυλακή Σάντα Ρίτα.



«Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και τις αναγκαίες διευκολύνσεις λόγω της ηλικίας του», δήλωσε.



Η Ότις πρόσθεσε ότι η υπεράσπιση εξετάζει επίσης κατά πόσο τα προβλήματα υγείας του Ζανγκ ενδέχεται να συνέβαλαν στην τραγωδία.



«Εξετάζουμε επίσης πώς αυτές οι ασθένειες μπορεί να συνέβαλαν σε αυτή την τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με την ίδια, ο Ζανγκ δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές.



Στις 4 Νοεμβρίου η επόμενη δικαστική διαδικασία Η επόμενη εμφάνιση του 77χρονου ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου.



Κατά τη διαδικασία αυτή, η υπεράσπισή του σκοπεύει να ζητήσει είτε την αποφυλάκισή του είτε τον καθορισμό εγγύησης, επικαλούμενη την προχωρημένη ηλικία και τα προβλήματα υγείας του.



Μέχρι τότε, οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει δημόσια το κίνητρο που, σύμφωνα με την κατηγορία, οδήγησε στη δολοφονία του 40χρονου στελέχους των New York Times.