Η Κριστιάν Αμανπούρ αποχωρεί από το CNN μετά από 43 χρόνια: Το μήνυμά της για ανεξαρτησία μετά την εξαγορά από την Paramount Skydance

Η 68χρονη δημοσιογράφος δεν διευκρίνισε τους λόγους της αποχώρησής της, αλλά τόνισε ότι θέλει να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη»





Η Αμανπούρ δεν συνέδεσε την απόφασή της με την αλλαγή ιδιοκτησίας, ούτε διευκρίνισε τους συγκεκριμένους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρηση. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε την αποφασιστικότητά της να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη», χαρακτηρίζοντας την ανεξαρτησία ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή εποχή, κατά την οποία η δημοσιογραφία δέχεται πολιτικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις.



Η αποχώρηση μετά την εξαγορά του CNN Η ανακοίνωση έγινε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το CNN, καθώς η Paramount Skydance ολοκλήρωσε στις αρχές Οκτωβρίου την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, στην οποία ανήκει το ειδησεογραφικό δίκτυο.



Η συμφωνία έχει εγείρει ερωτήματα για τη μελλοντική κατεύθυνση του CNN, με την Αμανπούρ να επισημαίνει, χωρίς να αναφέρεται ευθέως στην εξαγορά, τη σημασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.



«Μετά από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον συνεργάτη μου επί 43 υπέροχα χρόνια», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.







Η ίδια διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το CNN και την παράδοσή του στην ανεξάρτητη ενημέρωση, στέλνοντας το μήνυμα: «Να είστε πάντα πιστοί στην αλήθεια, όχι ουδέτεροι».



Από τον Πόλεμο του Κόλπου στις συνεντεύξεις με ηγέτες Η Κριστιάν Αμανπούρ γεννήθηκε στο Λονδίνο από Ιρανό πατέρα και Βρετανίδα μητέρα. Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Τεχεράνη, όπου μεγάλωσε μέχρι την ηλικία των 11 ετών, πριν επιστρέψει στη Βρετανία για να φοιτήσει σε αγγλικό σχολείο.



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Η κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το 1991 αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην καριέρα της, καθιερώνοντάς την ως πολεμική ανταποκρίτρια με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.



Στη συνέχεια κάλυψε μεγάλες διεθνείς συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στη Βοσνία, στη Ρουάντα, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, ενώ πραγματοποίησε συνεντεύξεις με πολιτικούς ηγέτες και εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.



Πότε ολοκληρώνεται η συνεργασία της με το CNN Η αποχώρηση της Αμανπούρ θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.



Την απόφασή της να αποχωρήσει από το CNN έπειτα από 43 χρόνια συνεργασίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/10) η Κριστιάν Αμανπούρ , μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες δημοσιογράφους και πολεμικές ανταποκρίτριες διεθνώς. Η ανακοίνωση της 68χρονης δημοσιογράφου έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εξαγορά της μητρικής εταιρείας του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου από την Paramount Skydance, η οποία έχει προκαλέσει προβληματισμό για το μέλλον της δημοσιογραφικής του ανεξαρτησίας.Η Αμανπούρ δεν συνέδεσε την απόφασή της με την αλλαγή ιδιοκτησίας, ούτε διευκρίνισε τους συγκεκριμένους λόγους που την οδήγησαν στην αποχώρηση. Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε την αποφασιστικότητά της να παραμείνει «πραγματικά ανεξάρτητη», χαρακτηρίζοντας την ανεξαρτησία ιδιαίτερα σημαντική στη σημερινή εποχή, κατά την οποία η δημοσιογραφία δέχεται πολιτικές, οικονομικές και άλλες πιέσεις.Η ανακοίνωση έγινε σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για το CNN, καθώς η Paramount Skydance ολοκλήρωσε στις αρχές Οκτωβρίου την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, στην οποία ανήκει το ειδησεογραφικό δίκτυο.Η συμφωνία έχει εγείρει ερωτήματα για τη μελλοντική κατεύθυνση του CNN, με την Αμανπούρ να επισημαίνει, χωρίς να αναφέρεται ευθέως στην εξαγορά, τη σημασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας.«Μετά από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον συνεργάτη μου επί 43 υπέροχα χρόνια», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται με δημοσιογραφική ανεξαρτησία, επισημαίνοντας ότι αυτή η αρχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μπροστά στις πρωτοφανείς πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.Η ίδια διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το CNN και την παράδοσή του στην ανεξάρτητη ενημέρωση, στέλνοντας το μήνυμα: «Να είστε πάντα πιστοί στην αλήθεια, όχι ουδέτεροι».Η Κριστιάν Αμανπούρ γεννήθηκε στο Λονδίνο από Ιρανό πατέρα και Βρετανίδα μητέρα. Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στην Τεχεράνη, όπου μεγάλωσε μέχρι την ηλικία των 11 ετών, πριν επιστρέψει στη Βρετανία για να φοιτήσει σε αγγλικό σχολείο.Η επαγγελματική της πορεία στο CNN ξεκίνησε το 1983, όταν εντάχθηκε στο δίκτυο ως βοηθός στο τμήμα διεθνών ειδήσεων. Σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς ανταποκρίτριές του.Η κάλυψη του Πολέμου του Κόλπου το 1991 αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην καριέρα της, καθιερώνοντάς την ως πολεμική ανταποκρίτρια με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.Στη συνέχεια κάλυψε μεγάλες διεθνείς συγκρούσεις, μεταξύ άλλων στη Βοσνία, στη Ρουάντα, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, ενώ πραγματοποίησε συνεντεύξεις με πολιτικούς ηγέτες και εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.Η αποχώρηση της Αμανπούρ θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες.

Η καθημερινή εκπομπή της στο CNN International θα περιοριστεί σε εβδομαδιαία μετάδοση στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο, ενώ η συνεργασία της με το δίκτυο θα τερματιστεί οριστικά τον Ιούνιο του 2027.



Παράλληλα, η εκπομπή της στο αμερικανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο PBS θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.



Η Αμανπούρ έχει δηλώσει ότι προσβλέπει σε νέα επαγγελματικά εγχειρήματα, χωρίς να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένα σχέδια για το επόμενο βήμα της