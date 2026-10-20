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Ο Τραμπ ζητά μετονομασία σε «Νέα Αμερική» και καταγγέλλει εκλογική νοθεία: «Δεν είμαστε Μεξικό, είμαστε ΗΠΑ»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Νέο Μεξικό ΗΠΑ

Ο Τραμπ ζητά μετονομασία σε «Νέα Αμερική» και καταγγέλλει εκλογική νοθεία: «Δεν είμαστε Μεξικό, είμαστε ΗΠΑ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα αυξήσει την αξία των ακινήτων και τα εισοδήματα, ενώ καταγγέλλει εκλογικές παρατυπίες

Ο Τραμπ ζητά μετονομασία σε «Νέα Αμερική» και καταγγέλλει εκλογική νοθεία: «Δεν είμαστε Μεξικό, είμαστε ΗΠΑ»
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Την άμεση μετονομασία της αμερικανικής πολιτείας του Νέου Μεξικού (New Mexico) σε «Νέα Αμερική» (New America) ζητά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με νέα ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα ενίσχυε το κύρος της πολιτείας και θα είχε θετικές οικονομικές επιπτώσεις. Παράλληλα, επαναφέρει τους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ακόμη και αυτές θα μπορούσαν να εξαλειφθούν με την αλλαγή της ονομασίας.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι το Νέο Μεξικό πρέπει να αλλάξει αμέσως όνομα, συνδέοντας την πρότασή του με την εθνική ταυτότητα και το κύρος της πολιτείας.

«Το Νέο Μεξικό πρέπει να αλλάξει αμέσως το όνομά του σε Νέα Αμερική. Δεν είμαστε Μεξικό, είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ εκτιμά ότι η νέα ονομασία θα μπορούσε να αποφέρει οικονομικά οφέλη στους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την εκτίμηση.

«Το όνομα θα προσέδιδε μεγάλη αξία και κύρος στην πολιτεία! Οι αξίες των κατοικιών και τα εισοδήματα θα αυξάνονταν και θα αισθανόσασταν ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια όταν χαιρετούσατε την όμορφη αμερικανική σημαία μας!», προσθέτει.

Ο Τραμπ ζητά μετονομασία σε «Νέα Αμερική» και καταγγέλλει εκλογική νοθεία: «Δεν είμαστε Μεξικό, είμαστε ΗΠΑ»


Αιχμές για τις εκλογές στο Νέο Μεξικό

Στο τέλος της ανάρτησής του, ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφει τα πυρά του και κατά του εκλογικού συστήματος της πολιτείας, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες του περί νοθείας.

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«Ίσως ακόμη και οι νοθευμένες εκλογές, για τις οποίες είναι γνωστό το Νέο Μεξικό, να γίνονταν ξανά έντιμες!», γράφει, χωρίς να παραθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με την υπογραφή «Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνει την αλλαγή

Η νέα παρέμβαση του Τραμπ, στις 19 Οκτωβρίου, δεν αποτελεί την πρώτη φορά που θέτει ζήτημα μετονομασίας του Νέου Μεξικού. Ήδη από τον Σεπτέμβριο είχε προτείνει την ονομασία «Νέα Αμερική», προκαλώντας αντιδράσεις από πολιτικούς εκπροσώπους της πολιτείας.

Η πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθειά του να αλλάξει γεωγραφικές ονομασίες που παραπέμπουν σε άλλες χώρες, όπως έχει συμβεί με τον Κόλπο του Μεξικού και τη λίμνη Οντάριο, για τις οποίες έχει προωθήσει αμερικανικές ονομασίες.

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει την εξουσία να μετονομάσει μονομερώς μια πολιτεία, καθώς μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε και την έγκριση του Κογκρέσου και της ίδιας της πολιτείας.
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