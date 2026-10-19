Απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε στην πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι: Μέτρα σε Νίκαια, Λυών και άλλες πόλεις
Απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε στην πλατεία Δημοκρατίας στο Παρίσι: Μέτρα σε Νίκαια, Λυών και άλλες πόλεις
Δήμαρχος διαμερισμάτων στο κεντρικό Παρίσι ζητά και επέμβαση του στρατού - Η κυβέρνηση είχε δώσει περισσότερες εξουσίες στους δήμους να πάρουν τις σχέτικές αποφάσεις
Οι Αρχές στο Παρίσι επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για όλους τους πολίτες στην πλατεία Δημοκρατίας και την Αλ (Halles), δύο περιοχές στο κέντρο της πόλης που έγιναν εστία επεισοδίων τις προηγούμενες ημέρες.
Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 23:00 ως τις 06:00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα Δευτέρας ως τις 07:00 στην Ελλάδα).
Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας για τους ανηλίκους όρισε ο δήμαρχος της πόλης και πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Ερίκ Σιοτί.
Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 21:00 ως τις 06:00 (στην Ελλάδα 2200 με 07:00) και αφορά το κέντρο της πόλης.
Ανάλογα μέτρα επιβλήθηκαν στη Λυών, όπου η νομαρχία του Ρον επέβαλε απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της πόλης από τις 21:00 έως τις 06:00.
«Οι διαδηλώσεις, όλες οι πομπές, οι παρελάσεις, οι συσπειρώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε δημόσιους δρόμους» απαγορεύονται, όπως και «η κυκλοφορία των ατόμων, καθώς και η παρουσία τους σε δημόσιους δρόμους».
«Τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι και οι αίθουσες παραστάσεων παραμένουν ανοιχτά ενώ εξακολουθεί «η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων εξακολουθεί».
Αίσθηση έχει προκαλέσει η πρόταση του Αριέλ Βάιλ, δημάρχου των διαμερισμάτων 1-4 στο Παρίσι, που μιλώντας στο BFMTV είπε ότι ζήτησε «από χθες [Κυριακή]» την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και «γιατί όχι την επιστράτευση του στρατού».
«Δεν είναι το ιδανικό, αλλά από τη στιγμή που η κατάσταση μας ξεπερνά, δεν διαθέτουμε το απαραίτητο προσωπικό – και το καταλαβαίνω αυτό – πρέπει να βρούμε τους τρόπους για να αποτρέψουμε τις λεηλασίες», είπε ακόμη.
Σημειώνεται ότι νομάρχης στη βόρεια Γαλλία ανακοίνωσε ότι απόψε το βράδυ και για τις δύο επόμενες νύχτες θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε τέσσερις πόλεις.
Η απαγόρευση αφορά τους δήμους της Λιλ, του Ντουάι, του Βατινί και του Ντενάν για συγκεκριμένους τομείς των πόλεων και τίθεται σε ισχύ από τις 20:00 έως τις 06:00 το επόμενο πρωί (21:00 με 07:00 ώρα Ελλάδας).
Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 23:00 ως τις 06:00 (τοπική ώρα, μεσάνυχτα Δευτέρας ως τις 07:00 στην Ελλάδα).
Παράλληλα, απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους του κέντρου της Νίκαιας για τους ανηλίκους όρισε ο δήμαρχος της πόλης και πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Ερίκ Σιοτί.
Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από τις 21:00 ως τις 06:00 (στην Ελλάδα 2200 με 07:00) και αφορά το κέντρο της πόλης.
Afin de protéger les Niçois, dès ce soir, 21h, j’instaure un couvre feu pour les mineurs. pic.twitter.com/GNxGN1zbTF— Eric Ciotti (@eciotti) October 19, 2026
«Οι διαδηλώσεις, όλες οι πομπές, οι παρελάσεις, οι συσπειρώσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε δημόσιους δρόμους» απαγορεύονται, όπως και «η κυκλοφορία των ατόμων, καθώς και η παρουσία τους σε δημόσιους δρόμους».
«Τα μπαρ, τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι και οι αίθουσες παραστάσεων παραμένουν ανοιχτά ενώ εξακολουθεί «η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς και των οχημάτων εξακολουθεί».
Αίσθηση έχει προκαλέσει η πρόταση του Αριέλ Βάιλ, δημάρχου των διαμερισμάτων 1-4 στο Παρίσι, που μιλώντας στο BFMTV είπε ότι ζήτησε «από χθες [Κυριακή]» την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας και «γιατί όχι την επιστράτευση του στρατού».
«Δεν είναι το ιδανικό, αλλά από τη στιγμή που η κατάσταση μας ξεπερνά, δεν διαθέτουμε το απαραίτητο προσωπικό – και το καταλαβαίνω αυτό – πρέπει να βρούμε τους τρόπους για να αποτρέψουμε τις λεηλασίες», είπε ακόμη.
Σημειώνεται ότι νομάρχης στη βόρεια Γαλλία ανακοίνωσε ότι απόψε το βράδυ και για τις δύο επόμενες νύχτες θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε τέσσερις πόλεις.
Η απαγόρευση αφορά τους δήμους της Λιλ, του Ντουάι, του Βατινί και του Ντενάν για συγκεκριμένους τομείς των πόλεων και τίθεται σε ισχύ από τις 20:00 έως τις 06:00 το επόμενο πρωί (21:00 με 07:00 ώρα Ελλάδας).
Η απόφαση ελήφθη με τη συναίνεση όλων των ενδιαφερόμενων δημάρχων, μεταδίδει το BFMTV.
Εν τω μεταξύ το BBC μεταδίδει ότι ο δήμαρχος της πόλης Κουλέν, στα βορειοδυτικά, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για τους νέους της πόλης.
Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται έξω μετά τις 23:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.
Οι δηλώσεις του, επισημαίνει ακόμη το BBC, ακολουθούν τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, για επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, καθώς παραχώρησε στους περιφερειακούς δημάρχους περισσότερες εξουσίες για την επιβολή τους.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια μορφή θα έχουν αυτές οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς κάθε τοπική αρχή μπορεί να επιβάλει τους δικούς της κανόνες. Εναπόκειται σε κάθε δήμαρχο να καθορίσει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις πόλεις τους, καθώς ο Λεκορνί δεν προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
Εν τω μεταξύ το BBC μεταδίδει ότι ο δήμαρχος της πόλης Κουλέν, στα βορειοδυτικά, επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας για τους νέους της πόλης.
Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να βρίσκονται έξω μετά τις 23:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.
Οι δηλώσεις του, επισημαίνει ακόμη το BBC, ακολουθούν τις εκκλήσεις του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί, για επιβολή τοπικών απαγορεύσεων κυκλοφορίας, καθώς παραχώρησε στους περιφερειακούς δημάρχους περισσότερες εξουσίες για την επιβολή τους.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια μορφή θα έχουν αυτές οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, καθώς κάθε τοπική αρχή μπορεί να επιβάλει τους δικούς της κανόνες. Εναπόκειται σε κάθε δήμαρχο να καθορίσει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στις πόλεις τους, καθώς ο Λεκορνί δεν προχώρησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
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