Συνεχίζουν την απεργία οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη νότια Ιταλία - Ελλείψεις σε σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Τζόρτζια Μελόνι Ματέο Σαλβίνι

Συνεχίζουν την απεργία οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη νότια Ιταλία - Ελλείψεις σε σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων

Οι ιδιοκτήτες φορτηγών ζητούν νέα κυβερνητική παρέμβαση για μείωση της τιμής των καυσίμων

Συνεχίζουν την απεργία οι ιδιοκτήτες φορτηγών στη νότια Ιταλία - Ελλείψεις σε σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων
Συνεχίζονται σε όλη τη νότια Ιταλία οι κινητοποιήσεις και τα κατά τόπους μπλόκα των ιδιοκτητών φορτηγών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την τιμή των καυσίμων και, ειδικότερα, του πετρελαίου κίνησης. Οι διαμαρτυρίες επεκτείνονται από τη Σικελία μέχρι την Καλαβρία, από την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης μέχρι την Απουλία με πρωτεύουσα το Μπάρι. Αγρότες και ιδιοκτήτες φορτηγών, ζητούν από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να λάβει νέα, αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να περιορισθεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης.

Η σχετική απεργία, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στον ανεφοδιασμό πρατηρίων βενζίνης στο σύνολο των νομών της Κάτω Ιταλίας, όσο και στην παράδοση εμπορευμάτων σε πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μεγάλες εταιρίες παραγωγής ζυμαρικών, ανακοίνωσαν ότι αναγκάστηκαν να μειώσουν την παραγωγή, λόγω έλλειψης πρώτων υλών, κατά περίπου 30%.

Η κυβέρνηση Μελόνι, αρχικά είχε ορίσει συνάντηση με τα συνδικάτα των οδηγών και ιδιοκτητών φορτηγών για τις 27 Οκτωβρίου. Πριν από λίγο, όμως, το υπουργείο μεταφορών, με επικεφαλής τον Ματέο Σαλβίνι, έκανε γνωστό ότι η σχετική συνάντηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί αύριο, με κύριο θέμα την οικονομική στήριξη του τομέα και την έγκριση μέτρων για την μείωση της τιμής του ντίζελ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη λεγόμενη «κυλιόμενη φορολόγηση» με στόχο, πάντα, τον περιορισμό της τιμής των καυσίμων: το επιπλέον ΦΠΑ που το ιταλικό δημόσιο εισέπραξε τους τελευταίους μήνες, πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν, προσωρινά, οι κρατικοί φόροι επί της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

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