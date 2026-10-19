Αμήχανη στιγμή στο BBC: 82χρονος δημοσιογράφος ρώτησε παρουσιάστρια «θα μπορούσα να σε φιλήσω;» και το φιλί μεταδόθηκε on air, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
BBC Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια Φιλί

Αμήχανη στιγμή στο BBC: 82χρονος δημοσιογράφος ρώτησε παρουσιάστρια «θα μπορούσα να σε φιλήσω;» και το φιλί μεταδόθηκε on air, δείτε βίντεο

Το απρόοπτο σημειώθηκε αφού ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή του συμπληρώνοντας 60 χρόνια στο BBC

Αμήχανη στιγμή στο BBC: 82χρονος δημοσιογράφος ρώτησε παρουσιάστρια «θα μπορούσα να σε φιλήσω;» και το φιλί μεταδόθηκε on air, δείτε βίντεο
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Αμήχανες στιγμές εκτυλίχθηκαν on air στο BBC όταν με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών στο βρετανικό δίκτυο ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον ζήτησε από την παρουσιάστρια Τζίτα Γκούρου-Μέρθι να του δώσει ένα φιλί.

Όλα συνέβησαν όταν ολοκληρώθηκε το κομμάτι των θεμάτων του Σίμπσον με την παρουσιάστρια των ειδήσεων να θεωρεί ότι η ζωντανή μετάδοση είχε τελειώσει.

«Ήταν πολύ ωραίο» είπε η Γκούρου-Μέρθι με τον Τζον Σίμπσον να ακούγεται να ρωτάει «δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω,ε;».

«Ναι» του απάντησε η παρουσιάστρια με τους δύο να ανταλλάσσουν ασπασμούς στα μάγουλα, όπως ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα.

«Σε ευχαριστώ παρά πολύ» είπε μετά το φιλί ο 82χρονος Σίμπσον με την Γκούρου-Μέρθι να αντιλαμβάνεται ότι όλα είχαν συμβεί σε ζωντανή μετάδοση.

«Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC» είπε χαμογελώντας η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού.

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