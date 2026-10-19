Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Αμήχανη στιγμή στο BBC: 82χρονος δημοσιογράφος ρώτησε παρουσιάστρια «θα μπορούσα να σε φιλήσω;» και το φιλί μεταδόθηκε on air, δείτε βίντεο
Αμήχανη στιγμή στο BBC: 82χρονος δημοσιογράφος ρώτησε παρουσιάστρια «θα μπορούσα να σε φιλήσω;» και το φιλί μεταδόθηκε on air, δείτε βίντεο
Το απρόοπτο σημειώθηκε αφού ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον ολοκλήρωσε την εμφάνισή του συμπληρώνοντας 60 χρόνια στο BBC
Αμήχανες στιγμές εκτυλίχθηκαν on air στο BBC όταν με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών στο βρετανικό δίκτυο ο αναλυτής διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον ζήτησε από την παρουσιάστρια Τζίτα Γκούρου-Μέρθι να του δώσει ένα φιλί.
Όλα συνέβησαν όταν ολοκληρώθηκε το κομμάτι των θεμάτων του Σίμπσον με την παρουσιάστρια των ειδήσεων να θεωρεί ότι η ζωντανή μετάδοση είχε τελειώσει.
«Ήταν πολύ ωραίο» είπε η Γκούρου-Μέρθι με τον Τζον Σίμπσον να ακούγεται να ρωτάει «δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω,ε;».
«Ναι» του απάντησε η παρουσιάστρια με τους δύο να ανταλλάσσουν ασπασμούς στα μάγουλα, όπως ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα.
«Σε ευχαριστώ παρά πολύ» είπε μετά το φιλί ο 82χρονος Σίμπσον με την Γκούρου-Μέρθι να αντιλαμβάνεται ότι όλα είχαν συμβεί σε ζωντανή μετάδοση.
«Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC» είπε χαμογελώντας η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού.
Δείτε το βίντεο
Όλα συνέβησαν όταν ολοκληρώθηκε το κομμάτι των θεμάτων του Σίμπσον με την παρουσιάστρια των ειδήσεων να θεωρεί ότι η ζωντανή μετάδοση είχε τελειώσει.
«Ήταν πολύ ωραίο» είπε η Γκούρου-Μέρθι με τον Τζον Σίμπσον να ακούγεται να ρωτάει «δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω,ε;».
«Ναι» του απάντησε η παρουσιάστρια με τους δύο να ανταλλάσσουν ασπασμούς στα μάγουλα, όπως ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα.
«Σε ευχαριστώ παρά πολύ» είπε μετά το φιλί ο 82χρονος Σίμπσον με την Γκούρου-Μέρθι να αντιλαμβάνεται ότι όλα είχαν συμβεί σε ζωντανή μετάδοση.
«Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC» είπε χαμογελώντας η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού.
Δείτε το βίντεο
👀 WTF! 82-year-old BBC World Affairs Editor John Simpson CAUGHT on camera asking presenter Geeta Guru-Murthy for a KISS the moment he thinks the cameras are off!— J Stewart (@triffic_stuff_) October 18, 2026
After wrapping an interview about his 60 years at the BBC, Simpson can be heard saying: “I couldn’t, I suppose, have…
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