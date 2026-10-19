Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Πλημμύρες στην Ισπανία: Μία νεκρή στην Καταλονία, κόκκινος συναγερμός σε Βαλένθια και Βαλεαρίδες, δείτε βίντεο
Κλειστά σχολεία και δρόμοι, ακυρώσεις πτήσεων και δεκάδες διασώσεις – Εξαιρετικά επικίνδυνα φαινόμενα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία
Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET χαρακτηρίζει τα αναμενόμενα φαινόμενα «εξαιρετικά επικίνδυνα», προειδοποιώντας για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στη Βαλένθια, η οποία είχε πληγεί το 2024 από καταστροφικές πλημμύρες με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και στη Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων.
🚨 La AEMET sin dar ALERTA en Albacete donde se han producido graves riadas.— Jusapol Madrid (@jusapolmadrid) October 18, 2026
Los compañeros han estado al pie del cañón en los momentos más difíciles y complicidos ayudando y protegiendo a los vecinos. pic.twitter.com/9bzxcPco0e
Παρασύρθηκε από χείμαρρο και βρέθηκε νεκρή στη θάλασσαΤραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης μιας γυναίκας, η οποία παρασύρθηκε από ορμητικά νερά το βράδυ του Σαββάτου (17/10), στην περιοχή Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καταλονίας, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα που είχε φουσκώσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η σορός της εντοπίστηκε την Κυριακή (18/10) στη θάλασσα.
A woman died after being swept away while trying to cross a river in torrential rain in Spain's Catalonia region, bringing the flood-related death toll in the past couple of weeks to five https://t.co/tLQOeF2yXY pic.twitter.com/lO711VkyMj— Reuters (@Reuters) October 18, 2026
Οι αρχές της Καταλονίας, της Βαλένθιας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν καταγράψει εκατοντάδες περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες κατοικίες, απροσπέλαστοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Κλειστά σχολεία και διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίωνΗ περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα, λόγω των κινδύνων από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις.
Παράλληλα, στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.
🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. pic.twitter.com/UTndLVgKgS— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026
Πλημμυρισμένα αυτοκίνητα στην Ίμπιζα, προβλήματα στο αεροδρόμιοΣοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Ίμπιζα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, με πολλά αυτοκίνητα να έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα.
Τα παραθαλάσσια θέρετρα του νησιού, που είναι διεθνώς γνωστά για τη νυχτερινή τους ζωή, παρουσιάζουν εικόνα ερήμωσης, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις.
Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο παραμένει κλειστός, ενώ σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες.
Σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αεροδρομίων Aena, τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν και 16 εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, ενώ καταγράφηκαν και επιπλέον ακυρώσεις.
Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο ισπανικός στρατός έχει αποστείλει δυνάμεις στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Las fuertes lluvias registradas en Algeciras, España, provocaron inundaciones en viviendas, garajes y locales comerciales. Los equipos de emergencia atendieron decenas de incidentes, mientras las autoridades mantienen cerrados varios espacios públicos de forma preventiva.— Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) October 18, 2026
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Δεκάδες διασώσεις στην Ανδαλουσία – Δέκα εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένη σήραγγαΣημαντικά προβλήματα έχουν σημειωθεί και στη νότια Ισπανία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Αλμερία της Ανδαλουσίας να αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε 48 ώρες.
Ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στη Μάλαγα, όταν δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα σε πλημμυρισμένη σήραγγα.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και να διασώσουν και τους δέκα.
Οι ισπανικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί ανησυχία για πρόσθετες πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις.
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