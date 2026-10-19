Πλημμύρες στην Ισπανία: Μία νεκρή στην Καταλονία, κόκκινος συναγερμός σε Βαλένθια και Βαλεαρίδες, δείτε βίντεο

Κλειστά σχολεία και δρόμοι, ακυρώσεις πτήσεων και δεκάδες διασώσεις – Εξαιρετικά επικίνδυνα φαινόμενα προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία





Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET χαρακτηρίζει τα αναμενόμενα φαινόμενα «εξαιρετικά επικίνδυνα», προειδοποιώντας για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.











Παρασύρθηκε από χείμαρρο και βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης μιας γυναίκας, η οποία παρασύρθηκε από ορμητικά νερά το βράδυ του Σαββάτου (17/10), στην περιοχή Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.



Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καταλονίας, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα που είχε φουσκώσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η σορός της εντοπίστηκε την Κυριακή (18/10) στη θάλασσα.



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Οι αρχές της Καταλονίας, της Βαλένθιας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν καταγράψει εκατοντάδες περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες κατοικίες, απροσπέλαστοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες υλικές ζημιές.



Κλειστά σχολεία και διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα, λόγω των κινδύνων από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις.



Παράλληλα, στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.



Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ισπανία , καθώς νέο κύμα σφοδρών καταιγίδων αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, μετά από ένα Σαββατοκύριακο με εκτεταμένες πλημμύρες , καταστροφές και μία νεκρή γυναίκα στην Καταλονία . Οι αρχές έχουν εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τη Μαγιόρκα και τη Βαλένθια , ενώ ο στρατός έχει κινητοποιηθεί στις Βαλεαρίδες Νήσους για να συνδράμει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET χαρακτηρίζει τα αναμενόμενα φαινόμενα «εξαιρετικά επικίνδυνα», προειδοποιώντας για νέες ισχυρές βροχοπτώσεις σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στη Βαλένθια, η οποία είχε πληγεί το 2024 από καταστροφικές πλημμύρες με μεγάλο αριθμό θυμάτων, καθώς και στη Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων.Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης μιας γυναίκας, η οποία παρασύρθηκε από ορμητικά νερά το βράδυ του Σαββάτου (17/10), στην περιοχή Καμπρέρα δε Μαρ, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Βαρκελώνης.Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Καταλονίας, η γυναίκα παρασύρθηκε από ρέμα που είχε φουσκώσει λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Η σορός της εντοπίστηκε την Κυριακή (18/10) στη θάλασσα.Οι αρχές της Καταλονίας, της Βαλένθιας, της Ανδαλουσίας και των Βαλεαρίδων έχουν καταγράψει εκατοντάδες περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία, μεταξύ των οποίων πλημμυρισμένες κατοικίες, απροσπέλαστοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες υλικές ζημιές.Η περιφερειακή κυβέρνηση των Βαλεαρίδων αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων σε Μαγιόρκα, Ίμπιζα και Φορμεντέρα, λόγω των κινδύνων από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις.Παράλληλα, στη Βαλένθια ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια, καθώς οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.

Προειδοποιητικά μηνύματα στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων της Βαλένθιας, της Ίμπιζας και της Φορμεντέρα, με συστάσεις να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.







Πλημμυρισμένα αυτοκίνητα στην Ίμπιζα, προβλήματα στο αεροδρόμιο Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην Ίμπιζα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, με πολλά αυτοκίνητα να έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα.



Τα παραθαλάσσια θέρετρα του νησιού, που είναι διεθνώς γνωστά για τη νυχτερινή τους ζωή, παρουσιάζουν εικόνα ερήμωσης, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις.



Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο παραμένει κλειστός, ενώ σοβαρές είναι και οι επιπτώσεις στις αεροπορικές συγκοινωνίες.



Σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης αεροδρομίων Aena, τουλάχιστον πέντε πτήσεις ακυρώθηκαν και 16 εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, ενώ καταγράφηκαν και επιπλέον ακυρώσεις.



Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο ισπανικός στρατός έχει αποστείλει δυνάμεις στην Ίμπιζα και τη Μαγιόρκα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.







Δεκάδες διασώσεις στην Ανδαλουσία – Δέκα εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένη σήραγγα Σημαντικά προβλήματα έχουν σημειωθεί και στη νότια Ισπανία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Αλμερία της Ανδαλουσίας να αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν 37 επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε 48 ώρες.



Ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στη Μάλαγα, όταν δέκα άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα σε πλημμυρισμένη σήραγγα.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και να διασώσουν και τους δέκα.



Οι ισπανικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί ανησυχία για πρόσθετες πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις.