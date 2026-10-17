«Ήταν μοναχικός και πάντα ντυμένος στα μαύρα»: Οι μαρτυρίες για τον 16χρονο δράστη της φονικής επίθεσης σε σχολείο στο Όρεγκον

Τρία παιδιά και μία δασκάλα σκοτώθηκαν – Πατέρας δύο μαθητριών καταδίωξε και πυροβόλησε τον έφηβο, βάζοντας τέλος στο μακελειό





Ο έφηβος, που περιγράφεται από γείτονές του ως μοναχικός και απομονωμένος, εισέβαλε οπλισμένος στο σχολείο Silver Rail, στην πόλη Μπεντ, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), προτού πέσει νεκρός από τα



«Ήταν πραγματικά μοναχικός» – Τι λένε οι γείτονες για τον 16χρονο Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε ως Γκρίφιν Τζ. Τζον, ήταν πρώην μαθητής του δημοτικού σχολείου Silver Rail, σύμφωνα με την αστυνομία.











«Ήταν πραγματικά μοναχικός», ανέφερε ένας από αυτούς, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.



«Τον έβλεπα πάντα ντυμένο στα μαύρα, σκυθρωπό και σκυφτό. Δεν έλεγε ποτέ καλημέρα και φαινόταν πολύ αποτραβηγμένος», πρόσθεσε.



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«Το σπίτι ήταν πάντα ήσυχο, σαν να μην έμενε κανείς εκεί. Έφευγαν κι έρχονταν πολύ βιαστικά», είπε άλλος γείτονας.



Μια γυναίκα που κατοικεί στην περιοχή δήλωσε ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πως ο έφηβος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε πυροβόλο όπλο.



«Το σπίτι έχει ξύλινους τοίχους. Θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει προς τα εδώ και ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», σημείωσε.



Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον 16χρονο που σκόρπισε τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον των ΗΠΑ, σκοτώνοντας τρία παιδιά, ηλικίας 5, 8 και 11 ετών, και μία δασκάλα.Ο έφηβος, που περιγράφεται από γείτονές του ως μοναχικός και απομονωμένος, εισέβαλε οπλισμένος στο σχολείο Silver Rail, στην πόλη Μπεντ, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10), προτού πέσει νεκρός από τα πυρά ενός 36χρονου πατέρα δύο μαθητριών, ο οποίος τον καταδίωξε μέσα στο κτίριο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη ένα παιδί και μία εκπαιδευτικός, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα κίνητρα του δράστη.Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε ως Γκρίφιν Τζ. Τζον, ήταν πρώην μαθητής του δημοτικού σχολείου Silver Rail, σύμφωνα με την αστυνομία.Γείτονές του, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), περιέγραψαν έναν έφηβο που απέφευγε τις κοινωνικές επαφές και περνούσε τον περισσότερο χρόνο του στο σπίτι.«Ήταν πραγματικά μοναχικός», ανέφερε ένας από αυτούς, ζητώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία του.«Τον έβλεπα πάντα ντυμένο στα μαύρα, σκυθρωπό και σκυφτό. Δεν έλεγε ποτέ καλημέρα και φαινόταν πολύ αποτραβηγμένος», πρόσθεσε.Σύμφωνα με κατοίκους της γειτονιάς, ο 16χρονος ζούσε με τη μητέρα του και οι δύο εμφανίζονταν σπάνια έξω από το σπίτι.«Το σπίτι ήταν πάντα ήσυχο, σαν να μην έμενε κανείς εκεί. Έφευγαν κι έρχονταν πολύ βιαστικά», είπε άλλος γείτονας.Μια γυναίκα που κατοικεί στην περιοχή δήλωσε ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πως ο έφηβος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε πυροβόλο όπλο.«Το σπίτι έχει ξύλινους τοίχους. Θα μπορούσε να είχε πυροβολήσει προς τα εδώ και ποιος ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί», σημείωσε.

Ένας ακόμη κάτοικος ανέφερε ότι είδε αστυνομικούς μαζί με τη μητέρα του δράστη, η οποία έκλαιγε μετά το περιστατικό.



«Είναι δύσκολο να χωνέψεις πως ένας γείτονάς σου θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο», δήλωσε.



Οι μαρτυρίες αυτές αποτυπώνουν την εικόνα που είχαν σχηματίσει οι γείτονες για τον 16χρονο, χωρίς ωστόσο να εξηγούν τους λόγους που τον οδήγησαν στην επίθεση.



Ο 36χρονος πατέρας που καταδίωξε και πυροβόλησε τον δράστη Καθοριστική για τον τερματισμό της επίθεσης ήταν η παρέμβαση του 36χρονου Κέιλαμπ Τζιαμάνκο, πατέρα δύο κοριτσιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο.







Σύμφωνα με τη New York Post, ο άνδρας βρισκόταν κοντά στο σχολείο όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε.



Αντί να απομακρυνθεί, μπήκε στο κτίριο καταδιώκοντας τον ένοπλο έφηβο και κατάφερε να τον πυροβολήσει θανάσιμα, πριν από την άφιξη των αστυνομικών.



Η εξέλιξη της επιχείρησης αποτυπώθηκε και στις συνομιλίες του αστυνομικού ασυρμάτου, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Broadcastify.



«Φαίνεται ότι ο δράστης έχει εξουδετερωθεί — πιθανώς πυροβολήθηκε από έναν πατέρα μέσα στο σχολείο. Δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία φτάνει», ακούγεται σε μία από τις μεταδόσεις του κέντρου επιχειρήσεων.



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπεντ, Μάικ Κραντζ, περιέγραψε την παρέμβαση του πολίτη: «Ένα μέλος της κοινότητας που είχε δει τον ύποπτο να εισέρχεται στο σχολείο τον καταδίωξε μέσα στο κτίριο και τον αντιμετώπισε».



Οι αστυνομικοί που εισήλθαν στο σχολείο διαπίστωσαν ότι ο 16χρονος ήταν ήδη νεκρός.



Σύμφωνα με μεταγενέστερη ενημέρωση των αρχών, μια εκπαιδευτικός είχε επίσης επιχειρήσει να σταματήσει τον δράστη, πετώντας προς το μέρος του το κινητό της τηλέφωνο και προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσει. Η παρέμβασή της, σε συνδυασμό με εκείνη του πατέρα, εκτιμάται ότι απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.







Πώς έγινε η επίθεση στο σχολείο – Οι πυροβολισμοί στο πάρκινγκ Το αιματηρό περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ο 16χρονος έφτασε οπλισμένος στο σχολείο.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, αρχικά ήρθε αντιμέτωπος με τον οδηγό ενός Toyota Tacoma στον χώρο στάθμευσης.



Ο έφηβος άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος, σπάζοντας το πίσω τζάμι και προκαλώντας πολλαπλές ζημιές από τις σφαίρες.







Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σχολικό κτίριο και πυροβόλησε τις κλειδωμένες πόρτες για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό, όπου επιτέθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο 16χρονος χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο που είχε αγοράσει η μητέρα του. Οι αρχές διερευνούν πώς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό.



Εκείνη την ώρα, ο Τζιαμάνκο επέστρεφε από το μεσημεριανό του γεύμα, όταν άκουσε πυροβολισμούς και αντιλήφθηκε την παρουσία του ενόπλου.



Ο 36χρονος έσπευσε στο σχολείο, ακολούθησε τον δράστη και τελικά τον πυροβόλησε, βάζοντας τέλος στην επίθεση.



Από τα πυρά του 16χρονου σκοτώθηκαν τρία παιδιά και μία δασκάλα, ενώ τραυματίστηκαν ένας επτάχρονος μαθητής και μία εκπαιδευτικός 54 ετών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρή κατάσταση και των δύο, ενώ νεότερη ενημέρωση ανέφερε ότι τα τραύματα της εκπαιδευτικού δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή της.



«Νόμιζα ότι αυτή θα ήταν η μέρα που θα πέθαινα – Σώστε τα παιδιά μου» Συγκλονιστικές είναι και οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν κοντά στο σχολείο την ώρα της επίθεσης.



Μια κάτοικος της περιοχής ανέφερε στο NBC ότι άκουσε αρχικά τρεις πυροβολισμούς και λίγο αργότερα άλλους τρεις.



«Ακούγονταν σε διαστήματα, κάτι που μας έκανε να αναρωτηθούμε αν ήταν πυροβολισμοί ή αν κάποιος έκανε εργασίες», περιέγραψε.



Την ίδια στιγμή, μέσα στις σχολικές αίθουσες επικρατούσαν σκηνές πανικού, με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να προστατεύσουν τους μαθητές τους.



Η δασκάλα Σέιλ Σμιθ μετέφερε τα παιδιά της πέμπτης τάξης σε μια γωνία της αίθουσας, επιχειρώντας να τα κρατήσει μακριά από τον κίνδυνο.



«Είμαι σίγουρη ότι κάθε δάσκαλος στο σχολείο σκέφτηκε σήμερα πως αυτή είναι η μέρα που θα πεθάνω. Σώστε τα παιδιά μου», ανέφερε, περιγράφοντας τον φόβο που επικράτησε στη διάρκεια των πυροβολισμών.



Τα συγχαρητήρια στον πατέρα που σταμάτησε τον 16χρονο Η παρέμβαση του 36χρονου προκάλεσε κύμα αναγνώρισης από τις τοπικές αρχές και τους πολιτικούς εκπροσώπους του Όρεγκον.



Στην επίθεση αναφέρθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξήρε την παρέμβαση του ένοπλου πολίτη που καταδίωξε και πυροβόλησε τον 16χρονο, υποστηρίζοντας ότι χάρη στην αντίδρασή του αποτράπηκε μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.



«Όσο άσχημα κι αν ήταν τα πράγματα, είχαμε έναν σπουδαίο ήρωα που μπήκε μέσα και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δόξα τω Θεώ που ήταν εκεί, διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Είναι κάτι τρομερό, αλλά ευτυχώς υπήρχε ένας άνθρωπος που είχε όπλο και ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.







Η κυβερνήτης της πολιτείας, Τίνα Κότεκ, εξήρε τον πολίτη που παρενέβη για να σταματήσει τον ένοπλο, υπογραμμίζοντας ότι η πράξη του απέτρεψε την απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών.



Παράλληλα, επισήμανε ότι όσα συνέβησαν στο σχολείο άλλαξαν για πάντα τις ζωές πολλών ανθρώπων, καθώς οικογένειες και εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.



Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής του Όρεγκον, Βίκι Μπρις-Άιβερσον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση αντιμετώπισης της επίθεσης.



«Είμαι ευγνώμων σε κάθε μέλος των υπηρεσιών πρώτης ανταπόκρισης που επενέβη άμεσα για να προστατεύσει την κοινότητά μας», ανέφερε.



Η ίδια χαρακτήρισε τη βία «άσκοπη», προσθέτοντας: «Είθε η κρίση του Θεού να πέσει βαριά πάνω σε κάθε ψυχή που δικαιολογεί αυτή την πράξη».



Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης, την πρόσβαση του ανηλίκου στο όπλο και τα πιθανά κίνητρά του.