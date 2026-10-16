Κακή και πολύ πολιτικοποιημένη η συζήτηση για το μεταναστευτικό στην ΕΕ, λέει ο Μακρόν
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Σύνοδος Κορυφής Μεταναστευτικό Ευρωπαϊκή Ένωση

Κακή και πολύ πολιτικοποιημένη η συζήτηση για το μεταναστευτικό στην ΕΕ, λέει ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος αποδοκίμασε το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση, η οποία έφερε την Ισπανία απέναντι στην Ιταλία και τη Δανία, ήταν «πηγή διχασμού»

Κακή και πολύ πολιτικοποιημένη η συζήτηση για το μεταναστευτικό στην ΕΕ, λέει ο Μακρόν
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Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη λύπη του σήμερα για «μια κακή συζήτηση, πολύ πολιτικοποιημένη», μεταξύ Ευρωπαίων για τη μετανάστευση, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

Ο Γάλλος πρόεδρος αποδοκίμασε το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση, η οποία έφερε την Ισπανία απέναντι στην Ιταλία και τη Δανία, ήταν «πηγή διχασμού».

Η μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις αρχές Αυγούστου προκάλεσε εντάσεις μεταξύ ορισμένων Ευρωπαίων ηγετών.

Η μαζική άφιξη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο σε αυτό το ισπανικό έδαφος της Βόρειας Αφρικής έφερε στο φως τις ευπάθειες της ευρωπαϊκής συνεργασίας στα θέματα της μετανάστευσης. Έκτοτε, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ξανακολλήσουν τα κομμάτια, με περιορισμένη επιτυχία.

Στη σημερινή σύνοδο, αντιπαρατέθηκαν δύο στρατόπεδα. Από τη μια πλευρά η Ισπανία, η οποία υποστηρίζει μια ανοιχτή πολιτική για τη μετανάστευση, με το μεγάλο της πρόγραμμα για τη νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών. Από την άλλη, τα κράτη της ΕΕ που υποστηρίζουν μια πολύ αυστηρή γραμμή στο μεταναστευτικό, όπως η Ιταλία ή η Δανία, τα οποία είχαν ζητήσει τον αποκλεισμό της Ισπανίας από τον χώρο Σένγκεν στην κορύφωση της κρίσης.

«Γνωρίζουμε τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων γύρω από αυτό το τραπέζι», οι οποίες είναι «σεβαστές», δήλωσε ο Μακρόν. Ωστόσο «όταν αυτή η συζήτηση πολιτικοποιείται γύρω από το τραπέζι, δημιουργεί διχασμό. Και όταν δημιουργείται διχασμός και καταφεύγουμε σε λύσεις εθνικού επιπέδου, είμαστε αναποτελεσματικοί», δήλωσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ των ηγετών, η Πολωνία, η Ιταλία και η Δανία πίεσαν για την υιοθέτηση ενός κειμένου που χαρακτηρίζει την παράτυπη μετανάστευση ως «πρόκληση» για τις κοινωνίες. Και το οποίο ασκούσε κριτική σε πρωτοβουλίες που «παρακινούν» τους μετανάστες να μεταβούν στην Ευρώπη, μια συγκεκαλυμμένη επίθεση κατά της Ισπανίας.

Το κείμενο αυτό εντούτοις δεν εξασφάλισε τη στήριξη των 27 κρατών μελών της ΕΕ. «Με την πρωθυπουργό της Δανίας, έχουμε διαφωνίες», σχολίασε απλά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο τέλος της συζήτησης.
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