Κλιμακώνει με ταχύτητα η Ρωσία: Μέσα σε έξι εβδομάδες έφτιαξε μεγάλη βάση εκτόξευσης drones κοντά στην Ουκρανία

Η εγκατάσταση έχει έκταση ίση με περίπου 126 γήπεδα ποδοσφαίρου και μπορεί να εκτοξεύει περισσότερα από 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Reuters

Ρωσία, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, περαιτέρω τις επιθετικές δυνατότητές της στο μέτωπο της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το Reuters, ως τα τέλη Αυγούστου υπήρχε στην περιφέρεια του Ροστόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ένα άδειο χωράφι. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, ο συγκεκριμένος χώρος είχε μετατραπεί σε ένα σύνθετο συγκρότημα έκτασης μικρότερης του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, αντίστοιχης με περίπου 126 γήπεδα ποδοσφαίρου, σύμφωνα με όσα έδειξαν δορυφορικές εικόνες των Planet Labs και Airbus.



600 χιλιόμετρα την ώρα.



Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του, το Κίεβο αναμένει ότι η Ρωσία θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.



Δείτε στις ακόλουθες φωτογραφίες του Reuters τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε σε έξι εβδομάδες η βάση









Πλατφόρμες για τα νέα Geran-4 και Geran-5 Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριών DroneSec, Μάικ Μόνικ δήλωσε στο Reuters ότι η εγκατάσταση που διακρίνεται στις δορυφορικές εικόνες θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση των Geran-4 και Geran-5, των νεότερων ρωσικών μοντέλων drones με κινητήρες τζετ.



Στο δυτικό άκρο του συγκροτήματος διακρίνονται οκτώ πλατφόρμες για ράγες εκτόξευσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή των συγκεκριμένων drones. Η νέα εγκατάσταση προστίθεται σε ένα ήδη υπάρχον ρωσικό δίκτυο τουλάχιστον 11 σταθερών σημείων εκτόξευσης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στην Ουκρανία.



«Η ταχύτητα κατασκευής καταδεικνύει την ευκολία με την οποία η Ρωσία μπορεί πλέον να αναπτύξει γρήγορα και να εδραιώσει νέες επιθετικές δυνατότητες», δήλωσε ο Μόνικ, επισημαίνοντας πως το συγκρότημα φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και πιθανότατα απομένουν «μερικές εβδομάδες - αν όχι λιγότερο - μέχρι να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό».



Κλείσιμο Μόνικ εκτίμησε, ακόμη, ότι η βάση ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα εκτόξευσης 100 ή περισσότερων drones με κινητήρες τζετ μέσα σε 24 ώρες, αν και η Ρωσία συνήθως τα χρησιμοποιεί σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πραγματική δυνατότητα εκτόξευσης θα εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα των όπλων και τους επιχειρησιακούς στόχους.



Από τις οκτώ πλατφόρμες, οι δύο διέθεταν ήδη ράγες εκτόξευσης, σύμφωνα με την ανάλυση των εικόνων. Ράγες κατασκευάζονταν σε ακόμη δύο πλατφόρμες, ενώ πρόσθετες εργασίες ήταν ορατές από το Διάστημα κατά τη διάρκεια τριών ημερών αυτή την εβδομάδα.



Η νέα απειλή για το ΝΑΤΟ Η κατασκευή της εγκατάστασης αυτής συμπίπτει με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Μόσχα ότι κλιμακώνει μια εκστρατεία δολιοφθορών, αποστολών drones και κυβερνοεπιθέσεων, ενώ η Ρωσία προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκλείσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.



Kοντά στην ολοκλήρωση μιας μεγάλης νέας βάσης εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρες τζετ, την οποία κατασκεύασε μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες, βρίσκεται η, ενισχύοντας, με τον τρόπο αυτό, περαιτέρω τις επιθετικές δυνατότητές της στο μέτωπο τηςΣύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το, ως τα τέλη Αυγούστου υπήρχε στην περιφέρεια του, στη νοτιοδυτική, ένα άδειο χωράφι. Μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών, ο συγκεκριμένος χώρος είχε μετατραπεί σε ένα σύνθετο συγκρότημα έκτασης μικρότερης του ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, αντίστοιχης με περίπου, σύμφωνα με όσα έδειξαν δορυφορικές εικόνες τωνκαιΗ κατασκευή της βάσης αυτής συμπίπτει με την κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ρωσικών επιθετικών drones με κινητήρες τζετ εναντίον της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες. Από την πλευρά του, το Κίεβο δυσκολεύεται να αναχαιτίσει τα συγκεκριμένα όπλα, τα οποία είναι ταχύτερα από τα συμβατικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα έως καιΜε τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει εισέλθει στον πέμπτο χρόνο του, τοαναμένει ότι η Ρωσία θα εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ιδιωτικής εταιρείας πληροφοριώνδήλωσε στοότι η εγκατάσταση που διακρίνεται στις δορυφορικές εικόνες θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση τωνκαι, των νεότερων ρωσικών μοντέλων drones με κινητήρες τζετ.Στο δυτικό άκρο του συγκροτήματος διακρίνονται οκτώ πλατφόρμες για ράγες εκτόξευσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή των συγκεκριμένων drones. Η νέα εγκατάσταση προστίθεται σε ένα ήδη υπάρχον ρωσικό δίκτυο τουλάχιστον 11 σταθερών σημείων εκτόξευσης που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στην Ουκρανία.«Η ταχύτητα κατασκευής καταδεικνύει την ευκολία με την οποία η Ρωσία μπορεί πλέον να αναπτύξει γρήγορα και να εδραιώσει νέες επιθετικές δυνατότητες», δήλωσε ο, επισημαίνοντας πως το συγκρότημα φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του και πιθανότατα απομένουν «μερικές εβδομάδες - αν όχι λιγότερο - μέχρι να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό».εκτίμησε, ακόμη, ότι η βάση ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα εκτόξευσηςή περισσότερων drones με κινητήρες τζετ μέσα σε 24 ώρες, αν και η Ρωσία συνήθως τα χρησιμοποιεί σε μικρούς αριθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πραγματική δυνατότητα εκτόξευσης θα εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα των όπλων και τους επιχειρησιακούς στόχους.Από τις οκτώ πλατφόρμες, οι δύο διέθεταν ήδη ράγες εκτόξευσης, σύμφωνα με την ανάλυση των εικόνων. Ράγες κατασκευάζονταν σε ακόμη δύο πλατφόρμες, ενώ πρόσθετες εργασίες ήταν ορατές από το Διάστημα κατά τη διάρκεια τριών ημερών αυτή την εβδομάδα.Η κατασκευή της εγκατάστασης αυτής συμπίπτει με την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν τη Μόσχα ότι κλιμακώνει μια εκστρατεία δολιοφθορών, αποστολών drones και κυβερνοεπιθέσεων, ενώ η Ρωσία προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκλείσει τον ρωσικό θύλακα του





Ο Μόνικ ανέφερε ότι ο συνδυασμός της βιομηχανικής παραγωγής drones με κινητήρες τζετ, της αυξανόμενης τεχνολογικής πολυπλοκότητάς τους και της έλλειψης ολοκληρωμένων συστημάτων αντιμετώπισής τους σε πολλές χώρες του ΝΑΤΟ αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τη Δύση. «Η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης μέσων για επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα δημιουργεί στρατηγική ευπάθεια για τις χώρες του ΝΑΤΟ», δήλωσε σχετικά.



Ο διευθυντής προγράμματος του βρετανικού ινστιτούτου RUSI Ρομπ Τζόρνταν ανέφερε, από την πλευρά του, ότι οι τσιμεντένιες πλατφόρμες και οι δύο πιθανές ράγες απογείωσης που διακρίνονται στις εικόνες είναι συμβατές με τις εγκαταστάσεις εκτόξευσης των ρωσικών drones Geran.



«Αυτό το επίπεδο κατασκευής σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα είναι εντυπωσιακό», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Δείχνει τη σχετική εμπιστοσύνη που επενδύει η Ρωσία στις δυνατότητες πληγμάτων μεγάλου βάθους, ενδεχομένως εις βάρος των συμβατικών χερσαίων δυνάμεών της».



Εξαπλασιάστηκε η χρήση των ταχύτερων drones Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η Ρωσία έχει στρέψει σημαντικό μέρος της παραγωγής της στα μοντέλα με κινητήρες τζετ, καθώς η Ουκρανία δυσκολεύεται να τα αντιμετωπίσει. Μέσα σε διάστημα τριών μηνών το περασμένο καλοκαίρι, η Μόσχα εξαπλασίασε περίπου τη χρήση τους, με το Κίεβο και τη γύρω περιοχή να δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων.







Τα συγκεκριμένα drones αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση επειδή είναι πολύ γρήγορα για τα ουκρανικά drones αναχαίτισης, τα οποία σχεδιάστηκαν ως οικονομική λύση απέναντι στα παλαιότερα, βραδύτερα μοντέλα με εμβολοφόρους κινητήρες. Το Κίεβο αναζητεί πλέον επειγόντως νέα μέσα για την αντιμετώπισή τους.



Η νέα εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιομέτρων από τη ρωσική αεροπορική βάση του Μιλερόβο, όπου σταθμεύει το 31ο Σύνταγμα Μαχητικής Αεροπορίας Φρουρών. Σύμφωνα με την DroneSec, η εγκατάσταση εκτόξευσης πιθανότατα καλύπτεται από την «ομπρέλα» των συστημάτων αεράμυνας της αεροπορικής βάσης, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη οποιαδήποτε ουκρανική προσπάθεια πλήγματος εναντίον της.