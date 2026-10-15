Ο Μερτς απαντά στην αμερικανική πρόταση για τα ρωσικά κεφάλαια: Είναι δική μας υπόθεση, θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό μας
Ο Μερτς απαντά στην αμερικανική πρόταση για τα ρωσικά κεφάλαια: Είναι δική μας υπόθεση, θα παραμείνουν υπό τον έλεγχό μας
Η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελάριου μετά το δημοσίευμα των Financial Times ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη μεταφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων σε χρηματοπιστωτικό όχημα υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον
Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 210 δισεκατομμυρίων ευρώ που δεσμεύτηκαν στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο της Ένωσης, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώκουν την εποπτεία μέρους των κεφαλαίων.
«Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη και πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα στην Ευρώπη. Είναι δική μας υπόθεση και εμείς αποφασίζουμε γι’ αυτήν», δήλωσε ο Μερτς στις Βρυξέλλες, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Financial Times ανέφεραν την Τετάρτη, επικαλούμενοι πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για το θέμα, ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη μεταφορά μέρους των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε ένα χρηματοπιστωτικό όχημα υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο προσπάθειας αναζωογόνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται οι Times, οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι απέρριψαν το σχέδιο, το οποίο παρουσίασαν ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ενημέρωση για την πρόταση που φέρεται να κατέθεσαν οι ΗΠΑ. «Πρόκειται για ζητήματα που, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον βαθμό είναι αξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέσμευσαν περίπου 210 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Περίπου 185 δισ. ευρώ από αυτά βρίσκονται στην Euroclear, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.
Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τάσσονται υπέρ της αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας.
«Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί στην Ευρώπη και πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα στην Ευρώπη. Είναι δική μας υπόθεση και εμείς αποφασίζουμε γι’ αυτήν», δήλωσε ο Μερτς στις Βρυξέλλες, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Financial Times ανέφεραν την Τετάρτη, επικαλούμενοι πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για το θέμα, ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τη μεταφορά μέρους των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε ένα χρηματοπιστωτικό όχημα υπό την εποπτεία της Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο προσπάθειας αναζωογόνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλούνται οι Times, οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι απέρριψαν το σχέδιο, το οποίο παρουσίασαν ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει ενημέρωση για την πρόταση που φέρεται να κατέθεσαν οι ΗΠΑ. «Πρόκειται για ζητήματα που, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων. Δεν γνωρίζουμε σε ποιον βαθμό είναι αξιόπιστες αυτές οι πληροφορίες», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέσμευσαν περίπου 210 δισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Περίπου 185 δισ. ευρώ από αυτά βρίσκονται στην Euroclear, το κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες.
Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τάσσονται υπέρ της αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προς όφελος της Ουκρανίας.
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