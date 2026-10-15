FT: Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ευρώπη να αποδεσμεύσει ρωσικά κεφάλαια για να ξαναφέρουν τη Μόσχα στις διαπραγματεύσεις

Άνοιγμα στις ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να αποδεσμεύσουν μέρος των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και να τα μεταφέρουν σε χρηματοπιστωτικό κέντρο υπό την εποπτεία της, έκαναν οιαποσκοπώντας να φέρουν ξανά τη Μόσχα στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τουςΟι Times, επικαλούμενοι τέσσερα πρόσωπα που ενημερώθηκαν για το θέμα, ανέφεραν ότι η πρόταση συζητήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Μαϊάμι. Στις συνομιλίες συμμετείχαν οι διαπραγματευτές του Αμερικανού προέδρουγια την ειρήνη και αξιωματούχοι από την Ουκρανία, τη, τη, τη, τηνκαι τοΟι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένοςκαι ο γαμπρός τουπαρουσίασαν διάφορους πιθανούς μηχανισμούς για την αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν η μεταφορά τους σε ένα νέο χρηματοπιστωτικό όχημα ειδικού σκοπού, το οποίο θα τελούσε υπό αμερικανική εποπτεία.Οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση, όπως αναφέρουν οι, καθώς η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φέρεται να αιφνιδίασε τόσο τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όσο και το Κίεβο, προκαλώντας παράλληλα ερωτήματα σχετικά με την προσέγγιση της Ουάσινγκτον ως προς την άσκηση πιέσεων στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας.Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είχε συζητηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, οι μηχανισμοί για την αποδέσμευση των χρημάτων, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθούν, εξακολουθούν να εξετάζονται.Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι κατά καιρούς έχουν κατατεθεί διαφορετικές προτάσεις σχετικά με την πιθανή αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μετά το τέλος του πολέμου. Ουκρανοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις ανέφεραν επίσης ότι το θέμα είχε συζητηθεί με τους Αμερικανούς ομολόγους τους και σε προηγούμενες συναντήσεις.Οι δυτικές χώρες δέσμευσαν το 2022 ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπουως απάντηση στον πόλεμο που ξεκίνησε οστην Ουκρανία. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων κεφαλαίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Η τύχη των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι αναζητούν τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Ρωσία θα υποστεί τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου.