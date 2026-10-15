Μήνυμα συμπαράστασης Βαρθολομαίου στον Πάπα Λέοντα, ευχές για ταχεία ανάρρωση

Οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στη Ρώμη - Θα επισκεφθούν από κοινού την Ασίζη για τη συμπλήρωση 800 ετών από την κοίμηση του Αγίου Φραγκίσκου

προς τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ απέστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, εκφράζοντας τις θερμές ευχές του για την ταχεία και πλήρη Ρώμη.



Σημειώνεται, ότι η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη είχε αποσταλεί πριν







Στην επιστολή του, εκφράζει την ευχή να ανανεωθούν οι δυνάμεις του Πάπα, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην υψηλή αποστολή που του έχει ανατεθεί. Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία να του μεταφέρει τις ευχές του και διά ζώσης, εφόσον το επιτρέψει η πορεία της ανάρρωσής του.



Επικείμενη συνάντηση στη Ρώμη Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Ρώμη, η οποία αναμένεται να αρχίσει στις 23 Οκτωβρίου.







Η προσωπική τους επαφή θα αποτελέσει συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων και επικοινωνιών τους, οι οποίες έχουν συμβάλει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων διαλόγου μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αγίας Έδρας.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο, κατά την οποία οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, χωρίς να παραγνωρίζουν τις θεολογικές και εκκλησιολογικές διαφορές, που εξακολουθούν να υφίστανται.



Κλείσιμο Ο διάλογος Ορθοδόξων και Καθολικών και το κοινό όραμα για την ενότητα Οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποτελούν μέρος μιας μακράς πορείας προσπαθειών για την προσέγγιση των δύο χριστιανικών παραδόσεων. Επισημαίνεται, ότι σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία αποτέλεσε η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ στην Ιερουσαλήμ το 1964, η οποία συνέβαλε στην αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Το 1965, οι δύο προκαθήμενοι προχώρησαν στην άρση των αμοιβαίων αναθεμάτων του 1054, μια συμβολική και ιστορικής σημασίας κίνηση, που άνοιξε νέους δρόμους για τον θεολογικό διάλογο.



Έκτοτε, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί, με συναντήσεις προκαθημένων, ανταλλαγές αντιπροσωπειών και εργασίες της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.



Παρά τις σημαντικές προόδους, ζητήματα όπως η κατανόηση του πρωτείου και της συνοδικότητας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του θεολογικού διαλόγου. Η επιδίωξη της ενότητας δεν προϋποθέτει την αποσιώπηση των διαφορών, αλλά τη συστηματική προσπάθεια κατανόησής τους μέσα από τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.



Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη συνέχισης αυτής της προσπάθειας, ενώ και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προωθήσει την προσέγγιση των χριστιανικών Εκκλησιών. Ενδεικτική είναι η συνάντηση του Ιουνίου του 2026, όταν ο Πάπας υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Βατικανό, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ανταλλαγής επισκέψεων για τις εορτές των πολιούχων αγίων των δύο Εκκλησιών, των Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Ρώμη και του Αγίου Ανδρέα στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την υποδοχή της αντιπροσωπείας, ο Ποντίφικας αναφέρθηκε στην κοινή επιθυμία για πρόοδο προς την πλήρη ενότητα των χριστιανών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η ειρήνη, η υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών και η προστασία της δημιουργίας.



Μήνυμα αδελφικής συμπαράστασηςαπέστειλε, εκφράζοντας τις θερμές ευχές του για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του μετά τη χειρουργική επέμβαση , στην οποία υποβλήθηκε στηΣημειώνεται, ότι η επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχη είχε αποσταλεί πριν από την επέμβαση του Ποντίφικα , η οποία πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της ιταλικής πρωτεύουσας στις 13 Οκτωβρίου.Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την προσωπική του εγγύτητα προς τον Πάπα σε μια δύσκολη περίοδο για την υγεία του, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς επικοινωνίας και αμοιβαίου σεβασμού που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δύο εκκλησιαστικών ηγετών.Στην επιστολή του, εκφράζει την ευχή να ανανεωθούν οι δυνάμεις του Πάπα, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην υψηλή αποστολή που του έχει ανατεθεί. Παράλληλα, εκφράζει την επιθυμία να του μεταφέρει τις ευχές του και διά ζώσης, εφόσον το επιτρέψει η πορεία της ανάρρωσής του.Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Ρώμη,Ο κ.κ. Βαρθολομαίος πρόκειται να συμμετάσχει σε σειρά εκδηλώσεων, έπειτα από τιμητικές προσκλήσεις που έχει δεχθεί. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται εκδήλωση στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο του Αγίου Θωμά Ακινάτη, γνωστό ως Angelicum, όπου είχε σπουδάσει ο Πάπας Λέων ΙΔ΄. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναμένεται, επίσης, συνάντηση των δύο προκαθημένων στο Βατικανό, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα.Η προσωπική τους επαφή θα αποτελέσει συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων και επικοινωνιών τους, οι οποίες έχουν συμβάλει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων διαλόγου μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αγίας Έδρας.Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο, κατά την οποία οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, χωρίς να παραγνωρίζουν τις θεολογικές και εκκλησιολογικές διαφορές, που εξακολουθούν να υφίστανται.Οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποτελούν μέρος μιας μακράς πορείας προσπαθειών για την προσέγγιση των δύο χριστιανικών παραδόσεων. Επισημαίνεται, ότι σημαντικό σταθμό σε αυτή την πορεία αποτέλεσε η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα και του Πάπα Παύλου ΣΤ΄ στην Ιερουσαλήμ το 1964, η οποία συνέβαλε στην αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Το 1965, οι δύο προκαθήμενοι προχώρησαν στην άρση των αμοιβαίων αναθεμάτων του 1054, μια συμβολική και ιστορικής σημασίας κίνηση, που άνοιξε νέους δρόμους για τον θεολογικό διάλογο.Έκτοτε, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί, με συναντήσεις προκαθημένων, ανταλλαγές αντιπροσωπειών και εργασίες της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Παρά τις σημαντικές προόδους, ζητήματα όπως η κατανόηση του πρωτείου και της συνοδικότητας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του θεολογικού διαλόγου. Η επιδίωξη της ενότητας δεν προϋποθέτει την αποσιώπηση των διαφορών, αλλά τη συστηματική προσπάθεια κατανόησής τους μέσα από τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό.Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει την ανάγκη συνέχισης αυτής της προσπάθειας, ενώ και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έχει εκφράσει την πρόθεσή του να προωθήσει την προσέγγιση των χριστιανικών Εκκλησιών. Ενδεικτική είναι η συνάντηση του Ιουνίου του 2026, όταν ο Πάπας υποδέχθηκε αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Βατικανό, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ανταλλαγής επισκέψεων για τις εορτές των πολιούχων αγίων των δύο Εκκλησιών, των Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Ρώμη και του Αγίου Ανδρέα στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την υποδοχή της αντιπροσωπείας, ο Ποντίφικας αναφέρθηκε στην κοινή επιθυμία για πρόοδο προς την πλήρη ενότητα των χριστιανών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η ειρήνη, η υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών και η προστασία της δημιουργίας.

Στην Ασίζη για την επέτειο των 800 ετών από την κοίμηση του Αγίου Φραγκίσκου Στο πρόγραμμα της επικείμενης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ιταλία περιλαμβάνεται και μετάβαση στην Ασίζη, όπου η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οργανώνει εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 800 ετών από την κοίμηση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Η επέτειος προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθούν εκ νέου οι αξίες που συνδέονται με την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου: η ειρήνη, η ταπεινότητα, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και ο σεβασμός προς την κτίση.



Ο Άγιος Φραγκίσκος, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της δυτικής χριστιανοσύνης, έχει συνδεθεί διαχρονικά με την υπέρβαση των αντιπαραθέσεων και την αναζήτηση της ειρηνικής συνύπαρξης. Η πνευματική του κληρονομιά αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια εποχή πολεμικών συγκρούσεων, κοινωνικών εντάσεων και περιβαλλοντικών απειλών.



Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη στις εκδηλώσεις, μαζί με τον Πάπα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του τελευταίου, αναμένεται να προσδώσει ισχυρό συμβολισμό στην προσπάθεια για ενίσχυση της χριστιανικής μαρτυρίας και της συνεργασίας μεταξύ των Εκκλησιών.



Θετική η μετεγχειρητική πορεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ Με θετικά σημάδια εξελίσσεται η ανάρρωση του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος υποβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης, μετά τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα. Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε σε επέμβαση διάρκειας περίπου 90 λεπτών, με τους θεράποντες ιατρούς να αναφέρουν ότι δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές κατά τη διάρκειά της. Κατά την επέμβαση αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονά του, ενώ η ιστολογική εξέταση επιβεβαίωσε την ύπαρξη πνευμονικού αδενοκαρκινώματος.



Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Βατικανού, στις 14 Οκτωβρίου οι μετεγχειρητικές εξετάσεις του Ποντίφικα ήταν εντός των αναμενόμενων ορίων. Ο ίδιος ξεκίνησε αναπνευστική φυσικοθεραπεία, περπάτησε στο δωμάτιό του και επανήλθε στην κανονική διατροφή. Η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται, καθώς δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί όλα τα αποτελέσματα που θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί εάν η νόσος έχει επεκταθεί πέρα από τον πνεύμονα και εάν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία.



Οι δημόσιες υποχρεώσεις του Πάπα έχουν ανασταλεί έως τις 20 Οκτωβρίου. Το Βατικανό εξακολουθεί να διατηρεί στον προγραμματισμό του την πρόθεση του Ποντίφικα να επισκεφθεί τη Νότια Αμερική τον Νοέμβριο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του προγράμματος ανάλογα με την πορεία της ανάρρωσής του. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο του 2025, βρίσκεται στην αρχή της παπικής διακονίας του.