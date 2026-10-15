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Φόβοι για νέο πόλεμο Αιθιοπίας-Ερυθραίας: Παρέμβαση των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης
Φόβοι για νέο πόλεμο Αιθιοπίας-Ερυθραίας: Παρέμβαση των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης
Ο Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε με τον Αιθίοπα πρωθυπουργό, ζητώντας σεβασμό των συνόρων μετά την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Τιγκράι
Έκκληση προς την Αιθιοπία και την Ερυθραία να αποκλιμακώσουν την ένταση απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών στο Κέρας της Αφρικής. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Ερυθραίας στην περιοχή Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθετικές ενέργειες και προσπάθειες αποσταθεροποίησης.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Άμπιι Άχμεντ, με αντικείμενο την επιδείνωση των σχέσεων της χώρας του με την Ερυθραία και τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «όλες οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους και να αποφεύγουν τις διασυνοριακές εισβολές».
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τάχθηκε υπέρ της αποκλιμάκωσης από όλες τις πλευρές, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει μια ακόμη σύγκρουση. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη επιστροφής στον διάλογο, στη βάση του πλαισίου ειρήνης που συμφώνησαν οι δύο χώρες το 2018, το οποίο η Ουάσινγκτον θεωρεί θεμέλιο για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Οι αιθιοπικές αρχές κατηγόρησαν την Ερυθραία για «απροκάλυπτη επίθεση», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές κινήσεις της συνιστούν παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ερυθραίας, με έδρα την Ασμάρα, απέρριψε τις κατηγορίες και αντέτεινε ότι η Αιθιοπία είναι εκείνη που διεξάγει εναντίον της έναν μακροχρόνιο «επιθετικό πόλεμο».
Η ανταλλαγή κατηγοριών έχει εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο οι στρατιωτικές κινήσεις να οδηγήσουν σε ευρύτερη σύγκρουση, σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί από πολυετείς πολέμους και πολιτική αστάθεια.
Το 1998 ξέσπασε πόλεμος με αφορμή συνοριακές διαφωνίες, ο οποίος διήρκεσε έως το 2000 και προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Οι σχέσεις των δύο χωρών παρέμειναν τεταμένες για πολλά χρόνια, μέχρι την πολιτική προσέγγιση που ακολούθησε την ανάληψη της εξουσίας από τον Άμπιι Άχμεντ το 2018.
Η προσέγγιση εκείνης της περιόδου δημιούργησε προσδοκίες για οριστική εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εκ νέου, με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να αλληλοκατηγορούνται για απόπειρες αποσταθεροποίησης και παρεμβάσεις στο εσωτερικό της άλλης.
Η νέα κρίση στο Τιγκράι και η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή έχουν επαναφέρει τον φόβο μιας νέας πολεμικής αναμέτρησης, με την Ουάσινγκτον να επιμένει ότι η διπλωματία και ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας αποτελούν τη μόνη βιώσιμη διέξοδο.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Άμπιι Άχμεντ, με αντικείμενο την επιδείνωση των σχέσεων της χώρας του με την Ερυθραία και τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι «όλες οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των γειτόνων τους και να αποφεύγουν τις διασυνοριακές εισβολές».
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τάχθηκε υπέρ της αποκλιμάκωσης από όλες τις πλευρές, επισημαίνοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να αντέξει μια ακόμη σύγκρουση. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη επιστροφής στον διάλογο, στη βάση του πλαισίου ειρήνης που συμφώνησαν οι δύο χώρες το 2018, το οποίο η Ουάσινγκτον θεωρεί θεμέλιο για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Στρατεύματα της Ερυθραίας στο Τιγκράι και αλληλοκατηγορίες για επιθέσειςΗ αμερικανική παρέμβαση πραγματοποιείται έπειτα από νέα κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα των δύο χωρών. Τις τελευταίες ημέρες, στρατιώτες της Ερυθραίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή Τιγκράι, στη βόρεια Αιθιοπία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης στην Αντίς Αμπέμπα.
Οι αιθιοπικές αρχές κατηγόρησαν την Ερυθραία για «απροκάλυπτη επίθεση», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές κινήσεις της συνιστούν παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ερυθραίας, με έδρα την Ασμάρα, απέρριψε τις κατηγορίες και αντέτεινε ότι η Αιθιοπία είναι εκείνη που διεξάγει εναντίον της έναν μακροχρόνιο «επιθετικό πόλεμο».
Η ανταλλαγή κατηγοριών έχει εντείνει την ανησυχία για το ενδεχόμενο οι στρατιωτικές κινήσεις να οδηγήσουν σε ευρύτερη σύγκρουση, σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί από πολυετείς πολέμους και πολιτική αστάθεια.
Από τον πόλεμο του 1998 στην προσέγγιση του 2018Οι σχέσεις μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας χαρακτηρίζονται από μακρά ιστορία αντιπαραθέσεων. Η Ερυθραία απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Αιθιοπία το 1993, έπειτα από δεκαετίες ένοπλου αγώνα, ωστόσο η αποχώρησή της δεν έθεσε τέλος στις εδαφικές διαφορές μεταξύ των δύο κρατών.
Το 1998 ξέσπασε πόλεμος με αφορμή συνοριακές διαφωνίες, ο οποίος διήρκεσε έως το 2000 και προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων. Οι σχέσεις των δύο χωρών παρέμειναν τεταμένες για πολλά χρόνια, μέχρι την πολιτική προσέγγιση που ακολούθησε την ανάληψη της εξουσίας από τον Άμπιι Άχμεντ το 2018.
Η προσέγγιση εκείνης της περιόδου δημιούργησε προσδοκίες για οριστική εξομάλυνση των διμερών σχέσεων. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί εκ νέου, με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών να αλληλοκατηγορούνται για απόπειρες αποσταθεροποίησης και παρεμβάσεις στο εσωτερικό της άλλης.
Η νέα κρίση στο Τιγκράι και η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή έχουν επαναφέρει τον φόβο μιας νέας πολεμικής αναμέτρησης, με την Ουάσινγκτον να επιμένει ότι η διπλωματία και ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας αποτελούν τη μόνη βιώσιμη διέξοδο.
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