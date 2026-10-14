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Διασώστης στις ΗΠΑ εκσπερμάτωνε μέσα στο φαγητό συναδέλφων του και το βιντεοσκοπούσε, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση
Διασώστης στις ΗΠΑ εκσπερμάτωνε μέσα στο φαγητό συναδέλφων του και το βιντεοσκοπούσε, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση
Ο Κρίστοφερ Κάρολ κατέγραφε τις πράξεις του σε 64 συνολικά βίντεο και στη συνέχεια τα ανέβαζε στο Διαδίκτυο, όπου και τα πουλούσε για 7 δολάρια το ένα
Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ένας 36χρονος διασώστης στην κομητεία της Βαλτιμόρης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αυνανιζόταν και εκσπερμάτωνε μέσα στο φαγητό των συναδέλφων του και κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο, ενώ πληροφορίες τον θέλουν να έχει γυρίσει τουλάχιστον 64 τέτοια βίντεο, τα οποία πούλαγε στο Διαδίκτυο για 7 δολάρια το ένα.
Όπως αναφέρει το TMZ, o Κρίστοφερ Κάρολ καταδικάστηκε, αφού είχε δηλώσει ένοχος τον περασμένο Αύγουστο για τρεις κατηγορίες που αφορούσαν την πρόκληση κατάποσης σωματικών υγρών από άλλα πρόσωπα.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στην οποία ο 36χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του, ο βοηθός εισαγγελέα της κομητείας της Βαλτιμόρης, Λόγκαν Φράι, αποκάλυψε ότι οι Αρχές είχαν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τρία βίντεο που κατέγραφαν τον Κάρολ να εκσπερματώνει και να ουρεί σε χώρους ιδιοκτησίας της κομητείας, χωρίς τη συγκατάθεση των συναδέλφων του. Όπως ακούστηκε στη δίκη, ο δράστης ουρούσε ακόμη και μέσα στο μηχάνημα που έκανε παγάκια.
Δείτε βίντεο
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά του διασώστη, σε βάρος του οποίου είχαν αρχικά απαγγελθεί 20 κατηγορίες, καθώς και τρεις επιπλέον για κακόβουλη καταστροφή ξένης περιουσίας.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήψε με τις εισαγγελικές Αρχές, αποδεχόμενος την ενοχή του για τις τρεις κατηγορίες που αφορούσαν τα σωματικά υγρά, οι υπόλοιπες κατηγορίες αποσύρθηκαν. Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα με την επιβολή ποινής κάθειρξης 25 ετών.
Όπως αναφέρει το TMZ, o Κρίστοφερ Κάρολ καταδικάστηκε, αφού είχε δηλώσει ένοχος τον περασμένο Αύγουστο για τρεις κατηγορίες που αφορούσαν την πρόκληση κατάποσης σωματικών υγρών από άλλα πρόσωπα.
Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στην οποία ο 36χρονος παραδέχθηκε την ενοχή του, ο βοηθός εισαγγελέα της κομητείας της Βαλτιμόρης, Λόγκαν Φράι, αποκάλυψε ότι οι Αρχές είχαν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τρία βίντεο που κατέγραφαν τον Κάρολ να εκσπερματώνει και να ουρεί σε χώρους ιδιοκτησίας της κομητείας, χωρίς τη συγκατάθεση των συναδέλφων του. Όπως ακούστηκε στη δίκη, ο δράστης ουρούσε ακόμη και μέσα στο μηχάνημα που έκανε παγάκια.
Δείτε βίντεο
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά του διασώστη, σε βάρος του οποίου είχαν αρχικά απαγγελθεί 20 κατηγορίες, καθώς και τρεις επιπλέον για κακόβουλη καταστροφή ξένης περιουσίας.
Ωστόσο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνήψε με τις εισαγγελικές Αρχές, αποδεχόμενος την ενοχή του για τις τρεις κατηγορίες που αφορούσαν τα σωματικά υγρά, οι υπόλοιπες κατηγορίες αποσύρθηκαν. Η δικαστική διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα με την επιβολή ποινής κάθειρξης 25 ετών.
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