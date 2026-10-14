Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε νάρκη και βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Φρουροί της Επανάστασης Στενά του Ορμούζ Φωτιά Νάρκη Βύθιση πλοίου

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε νάρκη και βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσπαθώντας να διέλθει από τα Στενά  χτύπησε σε νάρκη, η οποία εξερράγη», ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπεσε σε νάρκη και βυθίστηκε στα Στενά του Ορμούζ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν σήμερα ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έπιασε φωτιά και βυθίστηκε αφού έπεσε πάνω σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διήλθε το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων του κόσμου πριν από τον πόλεμο, και στοχοποιεί τακτικά πλοία που επιχειρούν να το κάνουν χωρίς την άδειά του.

«Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παραβιάζοντας τους κανονισμούς, προσπαθώντας να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός μη εξουσιοδοτημένου και επικίνδυνου περάσματος, χτύπησε σε νάρκη, η οποία εξερράγη», ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών.



Μετά από πυρκαγιά, το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερα από 2.500 εμπορευματοκιβώτια, «βυθίστηκε» στο νότιο μέρα των Στενών, υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Εικόνες που δημοσίευσαν οι Φρουροί δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα πλοίο, ενώ δεκάδες εμπορευματοκιβώτια που έπεσαν στη θάλασσα επιπλέουν στην επιφάνεια.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της.

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Αυτή την εβδομάδα ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα βρίσκεται αντιμέτωπο με «αυστηρά μέτρα».
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