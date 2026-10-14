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Υεμένη: Τα νοσοκομεία πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων από τον πόλεμο, ενώ έχει διακοπεί η παροχή βοήθειας σε 800.000 ανθρώπους
Υεμένη: Τα νοσοκομεία πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων από τον πόλεμο, ενώ έχει διακοπεί η παροχή βοήθειας σε 800.000 ανθρώπους
«Το προσωπικό της μονάδας αντιμετώπισης τραυμάτων υφίσταται τεράστια πίεση», είπε ο συντονιστής υγείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού
Τα νοσοκομεία της Υεμένης πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τη σημαντική αύξηση του αριθμού των θυμάτων ενώ η κλιμάκωση των συγκρούσεων στις διάφορες γραμμές του μετώπου έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή βοήθειας σε περίπου 800.000 ανθρώπους, δήλωσαν σήμερα ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Τα νοσοκομεία της πρώτης γραμμής σε περιοχές όπως η Μαρίμπ, η Τάιζ, και οι ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσας έχουν δει πρωτοφανείς αριθμούς ασθενών που έχουν τραυματιστεί από όπλα, με κάποιες εγκαταστάσεις να δέχονται περισσότερα από 700 θύματα σε μία μόνο εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.
Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, αποτέλεσμα των νέων συγκρούσεων μεταξύ της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθι και των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικών δυνάμεων στην Υεμένη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.
«Το προσωπικό της μονάδας αντιμετώπισης τραυμάτων υφίσταται τεράστια πίεση», δήλωσε ο συντονιστής υγείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ/ICRC) Φέρας Αμπουσάμρα σε δήλωση.
Μόνο ένα μικρό μέρος των εν λειτουργία υγειονομικών εγκαταστάσεων της Υεμένης μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα τραυμάτων, δήλωσε ο ίδιος, ενώ τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό τραυματιών εν μέσω ελλείψεων χειρουργικών προμηθειών, αναισθητικών, οξυγόνου και φαρμάκων.
Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Υεμένης, που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από μια δεκαετία συγκρούσεων, οικονομικής κρίσης, εκτοπισμών και έξαρσης ασθενειών, ίσως έχουν περιορισμένες ικανότητες να απορροφήσουν μια νέα αύξηση στον αριθμό των θυμάτων εάν οι συγκρούσεις κλιμακωθούν περαιτέρω, προειδοποίησε η ICRC.
Λόγω των εχθροπραξιών έχει κοπεί η παροχή κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας για 800.000 ανθρώπους στην Τάιζ –την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις μάχες—και άλλες περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, δήλωσε σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών.
Κάποιες περιοχές είναι τώρα μη προσβάσιμες εξαιτίας των μαχών και των αποκλεισμένων δρόμων, δήλωσε το WFP, προσθέτοντας ότι τα αποθέματα σε αλεύρι σίτου έχουν σχεδόν εξαντληθεί και τα τρόφιμα που έχουν απομείνει στις τοπικές αγορές μπορεί να κρατήσουν για ένα μικρό μόνο διάστημα.
«Πρόκειται για αυτό το είδος της κατάστασης που μπορεί γρήγορα να κλιμακωθεί σε ανθρωπιστική καταστροφή εάν δεν καταστεί δυνατόν η βοήθεια να μεταφερθεί με ασφάλεια και να φθάσει σε εκείνους που την έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Ελ-Χιντίρ Νταλούμ, εκπρόσωπος του WFP και διευθυντής του Προγράμματος στην Υεμένη.
Τα νοσοκομεία της πρώτης γραμμής σε περιοχές όπως η Μαρίμπ, η Τάιζ, και οι ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσας έχουν δει πρωτοφανείς αριθμούς ασθενών που έχουν τραυματιστεί από όπλα, με κάποιες εγκαταστάσεις να δέχονται περισσότερα από 700 θύματα σε μία μόνο εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.
Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες στη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, αποτέλεσμα των νέων συγκρούσεων μεταξύ της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθι και των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικών δυνάμεων στην Υεμένη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Yemen fighting overwhelms hospitals, cuts aid to 800,000 people: Relief agencies https://t.co/4gjdxhBRFA— The Straits Times (@straits_times) October 14, 2026
«Το προσωπικό της μονάδας αντιμετώπισης τραυμάτων υφίσταται τεράστια πίεση», δήλωσε ο συντονιστής υγείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ/ICRC) Φέρας Αμπουσάμρα σε δήλωση.
Μόνο ένα μικρό μέρος των εν λειτουργία υγειονομικών εγκαταστάσεων της Υεμένης μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα τραυμάτων, δήλωσε ο ίδιος, ενώ τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό τραυματιών εν μέσω ελλείψεων χειρουργικών προμηθειών, αναισθητικών, οξυγόνου και φαρμάκων.
Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Υεμένης, που έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από μια δεκαετία συγκρούσεων, οικονομικής κρίσης, εκτοπισμών και έξαρσης ασθενειών, ίσως έχουν περιορισμένες ικανότητες να απορροφήσουν μια νέα αύξηση στον αριθμό των θυμάτων εάν οι συγκρούσεις κλιμακωθούν περαιτέρω, προειδοποίησε η ICRC.
Λόγω των εχθροπραξιών έχει κοπεί η παροχή κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας για 800.000 ανθρώπους στην Τάιζ –την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Υεμένης, που αυτή τη στιγμή φιλοξενεί το μεγαλύτερο αριθμό των ανθρώπων που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις μάχες—και άλλες περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, δήλωσε σήμερα το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών.
Κάποιες περιοχές είναι τώρα μη προσβάσιμες εξαιτίας των μαχών και των αποκλεισμένων δρόμων, δήλωσε το WFP, προσθέτοντας ότι τα αποθέματα σε αλεύρι σίτου έχουν σχεδόν εξαντληθεί και τα τρόφιμα που έχουν απομείνει στις τοπικές αγορές μπορεί να κρατήσουν για ένα μικρό μόνο διάστημα.
«Πρόκειται για αυτό το είδος της κατάστασης που μπορεί γρήγορα να κλιμακωθεί σε ανθρωπιστική καταστροφή εάν δεν καταστεί δυνατόν η βοήθεια να μεταφερθεί με ασφάλεια και να φθάσει σε εκείνους που την έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Ελ-Χιντίρ Νταλούμ, εκπρόσωπος του WFP και διευθυντής του Προγράμματος στην Υεμένη.
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