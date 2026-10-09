Εννέα τραυματίες από ισχυρές αναταράξεις σε πτήση Μεντεγίν - Νέα Υόρκη: Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μαϊάμι
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Εννέα τραυματίες από ισχυρές αναταράξεις σε πτήση Μεντεγίν - Νέα Υόρκη: Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μαϊάμι

Τραυματίστηκαν έξι επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος

Εννέα τραυματίες από ισχυρές αναταράξεις σε πτήση Μεντεγίν - Νέα Υόρκη: Έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μαϊάμι
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, έπειτα από ισχυρές αναταράξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό τη Νέα Υόρκη, αναγκάζοντας τους πιλότους να εκτρέψουν το αεροσκάφος προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10), σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Avianca, η οποία είχε αναχωρήσει από το Μεντεγίν της Κολομβίας με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις Αρχές του αεροδρομίου του Μαϊάμι, το αεροσκάφος, που εκτελούσε την πτήση AV42, αντιμετώπισε έντονες αναταράξεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Avianca flight diverted to MIA after multiple passengers injured by turbulence, officials say

Ασθενοφόρα περίμεναν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο

Αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο Μαϊάμι, κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος που είχαν τραυματιστεί ή παρουσίασαν προβλήματα υγείας εξαιτίας των αναταράξεων.

Εκπρόσωποι της Avianca επιβεβαίωσαν στο CBS News Miami ότι συνολικά εννέα άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για έξι επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος.

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) γνωστοποίησε ότι θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών των εννέα ανθρώπων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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