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Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πήρε το χειριστήριο μαχητικού και πέταξε μόνη της για 41 λεπτά, δείτε βίντεο
Η 48χρονη Σουτίντα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος Gripen στη χώρα της – Ο βασιλιάς σύζυγός της παρακολούθησε την πτήση και την υποδέχθηκε με λουλούδια μετά την προσγείωση
Η 48χρονη βασίλισσα ανέλαβε μόνη της τον χειρισμό του σουηδικής κατασκευής μαχητικού, ενώ ο σύζυγός της, βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν, παρακολουθούσε την απογείωση και την προσγείωση από την αεροπορική βάση.
Η πτήση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (8/10), στην αεροπορική βάση Wing 7.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού, η Σουτίντα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος μαχητικού Gripen στη χώρα.
👑✈️ Thailand's Queen flies a Gripen fighter jet solo — making history On October 8, Queen Suthida completed her first solo flight in a Swedish-made Saab JAS 39C Gripen fighter jet. She took off from Wing 7 Air Base in Surat Thani and spent around 41 minutes in the air. Her husband, King Maha Vajiralongkorn, watched the flight. After landing, the king welcomed his wife with a bouquet of flowers and presented her with a special Gripen Order Golden Patch. And this wasn't just a flight for the cameras. The queen has logged more than 1,188 flight hours. Before flying solo, she completed theoretical training, simulator sessions, and over 10 hours of flight training in a two-seat Gripen.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
Μετά την επιτυχημένη προσγείωση, ο βασιλιάς την υποδέχθηκε προσφέροντάς της μια ανθοδέσμη, ενώ της απένειμε και το τιμητικό έμβλημα Gripen Order Golden Patch, το οποίο τοποθέτησε στο αριστερό μανίκι της στολής της.
Η εκπαίδευση πριν από την πτήση με το μαχητικόΠαρά τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του εγχειρήματος, η πτήση δεν ήταν μια συμβολική εμφάνιση της βασίλισσας στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους.
Η Σουτίντα έχει σημαντική εμπειρία στην αεροπορία, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης με διάφορους τύπους αεροσκαφών.
Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αυτόνομη πτήση με το Gripen, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.
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