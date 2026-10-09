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Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πήρε το χειριστήριο μαχητικού και πέταξε μόνη της για 41 λεπτά, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βασίλισσα Ταϊλάνδη Μαχητικό αεροσκάφος

Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πήρε το χειριστήριο μαχητικού και πέταξε μόνη της για 41 λεπτά, δείτε βίντεο

Η 48χρονη Σουτίντα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος Gripen στη χώρα της – Ο βασιλιάς σύζυγός της παρακολούθησε την πτήση και την υποδέχθηκε με λουλούδια μετά την προσγείωση

Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πήρε το χειριστήριο μαχητικού και πέταξε μόνη της για 41 λεπτά, δείτε βίντεο
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Μια ασυνήθιστη εικόνα από τη βασιλική οικογένεια της Ταϊλάνδης έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς η βασίλισσα Σουτίντα πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση χωρίς συγκυβερνήτη με μαχητικό αεροσκάφος Saab JAS 39C Gripen, παραμένοντας στον αέρα για 41 λεπτά.

Η 48χρονη βασίλισσα ανέλαβε μόνη της τον χειρισμό του σουηδικής κατασκευής μαχητικού, ενώ ο σύζυγός της, βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν, παρακολουθούσε την απογείωση και την προσγείωση από την αεροπορική βάση.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (8/10), στην αεροπορική βάση Wing 7.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού, η Σουτίντα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος μαχητικού Gripen στη χώρα.

Μετά την επιτυχημένη προσγείωση, ο βασιλιάς την υποδέχθηκε προσφέροντάς της μια ανθοδέσμη, ενώ της απένειμε και το τιμητικό έμβλημα Gripen Order Golden Patch, το οποίο τοποθέτησε στο αριστερό μανίκι της στολής της.

Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πήρε το χειριστήριο μαχητικού και πέταξε μόνη της για 41 λεπτά, δείτε βίντεο
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Η εκπαίδευση πριν από την πτήση με το μαχητικό

Παρά τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του εγχειρήματος, η πτήση δεν ήταν μια συμβολική εμφάνιση της βασίλισσας στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Η Σουτίντα έχει σημαντική εμπειρία στην αεροπορία, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης με διάφορους τύπους αεροσκαφών.

Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αυτόνομη πτήση με το Gripen, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.
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