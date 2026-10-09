Αιματηρή σύγκρουση σε φυλακή στη Σιναλόα με δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους ανήλικος επισκέπτης

Εννέα κρατούμενοι και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους, ενώ 16 άτομα τραυματίστηκαν – Επέμβαση στρατού και αστυνομίας





Δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί, οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου και εφοδιασμένοι με προστατευτικές ασπίδες, εισήλθαν στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο είχαν αναπτυχθεί θωρακισμένο όχημα και ασθενοφόρα.











Νεκροί εννέα κρατούμενοι και ένας ανήλικος Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλόα, Σινουέ Τέγες, μέσω βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook.



«Εννέα άνθρωποι που στερούνταν την ελευθερία τους και ένας ανήλικος που βρισκόταν εκεί για επίσκεψη έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 16 κρατούμενοι τραυματίστηκαν», ανέφερε.



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Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε τη συμπλοκή ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.



Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Οι επισκέψεις στη φυλακή ανεστάλησαν προσωρινά και η εισαγγελία της πολιτείας ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.



Πάνω από 1.000 νεκροί από τον πόλεμο του καρτέλ Σιναλόα Η πολιτεία Σιναλόα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένο κύμα εγκληματικής βίας, εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων παρατάξεων του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό.



Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας ανήλικος επισκέπτης, σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων επεισοδίων σε φυλακή της Μασατλάν, στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού , την Πέμπτη (8/10). Ισχυρές στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση, σε μια περιοχή που δοκιμάζεται από την εσωτερική σύγκρουση του καρτέλ Σιναλόα, η οποία έχει προκαλέσει περισσότερους από 1.000 θανάτους από το 2024.Δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί, οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου και εφοδιασμένοι με προστατευτικές ασπίδες, εισήλθαν στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο είχαν αναπτυχθεί θωρακισμένο όχημα και ασθενοφόρα.Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), έξω από τη φυλακή συγκεντρώθηκαν συγγενείς κρατουμένων, αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Σιναλόα, Σινουέ Τέγες, μέσω βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Facebook.«Εννέα άνθρωποι που στερούνταν την ελευθερία τους και ένας ανήλικος που βρισκόταν εκεί για επίσκεψη έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 16 κρατούμενοι τραυματίστηκαν», ανέφερε.Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε τη συμπλοκή ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.Οι δυνάμεις ασφαλείας ανέκτησαν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Οι επισκέψεις στη φυλακή ανεστάλησαν προσωρινά και η εισαγγελία της πολιτείας ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.Η πολιτεία Σιναλόα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρατεταμένο κύμα εγκληματικής βίας, εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων παρατάξεων του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις ισχυρότερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό.

Οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους από το 2024, ενώ πολλά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα της πολιτείας.



Προς το παρόν, οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν τα επεισόδια στη Μασατλάν συνδέονται άμεσα με τη διαμάχη των αντίπαλων ομάδων.



Πρόκειται για το δεύτερο πολύνεκρο περιστατικό σε φυλακή της Σιναλόα μέσα στο 2026. Στις 31 Μαΐου, επτά κρατούμενοι είχαν σκοτωθεί σε επεισόδια που ξέσπασαν σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας.