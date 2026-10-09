Προβάδισμα Μπολσονάρου έναντι του Λούλα ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών στη Βραζιλία

Ο γιος του πρώην προέδρου προηγείται με τέσσερις μονάδες σε δημοσκόπηση της Datafolha – Στις 25 Οκτωβρίου η αναμέτρηση





Η δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (8/10), αποτυπώνει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.







Στο 52% ο Μπολσονάρου επί των έγκυρων ψήφων Η δημοσκόπηση της Datafolha δείχνει ότι, εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι έγκυρες ψήφοι, εξαιρουμένων των λευκών, των άκυρων και των αναποφάσιστων, ο Φλάβιου Μπολσονάρου συγκεντρώνει 52% έναντι 48% του Λούλα.



Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό ή άκυρο, ενώ το 1% παραμένει αναποφάσιστο.







Η ανατροπή στον πρώτο γύρο και οι 56 εκατομμύρια ψήφοι Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είχε ήδη αλλάξει τα δεδομένα της προεκλογικής αναμέτρησης.



Παρά τις δημοσκοπήσεις που εμφάνιζαν τον Λούλα σε ισχυρή θέση, ο Φλάβιου Μπολσονάρου κατέλαβε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 47,03% των έγκυρων ψήφων, έναντι 45,16% του απερχόμενου προέδρου.



Κλείσιμο



Ο Λούλα, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα εκλογική πρόκληση, σε μια χώρα που παραμένει βαθιά διχασμένη πολιτικά.



Από την άλλη πλευρά, ο Φλάβιου Μπολσονάρου επιδιώκει να συνεχίσει την πολιτική παρουσία της οικογένειάς του στην προεδρία, διαδεχόμενος τον πατέρα του, ο οποίος είχε κυβερνήσει τη Βραζιλία από το 2019 έως το 2022.



Η στήριξη Τραμπ και η πολιτική σημασία της αναμέτρησης Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου χαιρέτισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για μια «πολύ μεγάλη νίκη» του Μπολσονάρου.



Προβάδισμα τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων έναντι του προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα , καταγράφει ο Φλάβιου Μπολσονάρου , σύμφωνα με την πρώτη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Datafolha μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών . Ο 45χρονος γερουσιαστής και μεγαλύτερος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου συγκεντρώνει ποσοστό 49%, έναντι 45% του 80χρονου Λούλα, με τη χώρα να προετοιμάζεται για τον δεύτερο γύρο της 25ης Οκτωβρίου.Η δημοσκόπηση, που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (8/10), αποτυπώνει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 2.520 ψηφοφόρων σε 153 δήμους. Το περιθώριο σφάλματος ανέρχεται σε δύο ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που σημαίνει ότι οι δύο υποψήφιοι βρίσκονται στα όρια της στατιστικής ισοπαλίας.Η δημοσκόπηση της Datafolha δείχνει ότι, εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι έγκυρες ψήφοι, εξαιρουμένων των λευκών, των άκυρων και των αναποφάσιστων, ο Φλάβιου Μπολσονάρου συγκεντρώνει 52% έναντι 48% του Λούλα.Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 5% δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό ή άκυρο, ενώ το 1% παραμένει αναποφάσιστο.Η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση είναι αξιοσημείωτη, καθώς πριν από τον πρώτο γύρο ο Λούλα συγκέντρωνε 47% και ο Μπολσονάρου 46% στην αντίστοιχη προσομοίωση για τον δεύτερο γύρο.Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είχε ήδη αλλάξει τα δεδομένα της προεκλογικής αναμέτρησης.Παρά τις δημοσκοπήσεις που εμφάνιζαν τον Λούλα σε ισχυρή θέση, ο Φλάβιου Μπολσονάρου κατέλαβε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 47,03% των έγκυρων ψήφων, έναντι 45,16% του απερχόμενου προέδρου.Ο γερουσιαστής εξασφάλισε περισσότερες από 56 εκατομμύρια ψήφους, αποκτώντας προβάδισμα περίπου 2,2 εκατομμυρίων ψήφων έναντι του αντιπάλου του.Ο Λούλα, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα εκλογική πρόκληση, σε μια χώρα που παραμένει βαθιά διχασμένη πολιτικά.Από την άλλη πλευρά, ο Φλάβιου Μπολσονάρου επιδιώκει να συνεχίσει την πολιτική παρουσία της οικογένειάς του στην προεδρία, διαδεχόμενος τον πατέρα του, ο οποίος είχε κυβερνήσει τη Βραζιλία από το 2019 έως το 2022.Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου χαιρέτισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για μια «πολύ μεγάλη νίκη» του Μπολσονάρου.

Η στήριξη του Αμερικανού προέδρου προς τη βραζιλιάνικη δεξιά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών συμμαχιών στη Λατινική Αμερική, όπου δεξιά κόμματα και υποψήφιοι έχουν καταγράψει σημαντικές εκλογικές επιτυχίες.



Η προεδρική αναμέτρηση της Βραζιλίας συγκεντρώνει ιδιαίτερο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς το αποτέλεσμά της θα επηρεάσει τον προσανατολισμό της μεγαλύτερης οικονομίας της περιοχής σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής, δημόσιας ασφάλειας, περιβάλλοντος και σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι δύο υποψήφιοι εκπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, με τον Λούλα να δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική και τον Μπολσονάρου να προτάσσει τη δημόσια ασφάλεια και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.



Ο δεύτερος γύρος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να καταγράφουν το προβάδισμα του Μπολσονάρου, αλλά και τη μικρή απόσταση που χωρίζει τους δύο διεκδικητές της προεδρίας.