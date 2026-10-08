Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες της Γης από τον νέο δορυφόρο Sentinel-3C
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Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες της Γης από τον νέο δορυφόρο Sentinel-3C

Οι εικόνες του δορυφόρου είναι από την Ιταλία, την Αρκτική και την Καραϊβική

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες της Γης από τον νέο δορυφόρο Sentinel-3C
Μόλις δύο εβδομάδες μετά την εκτόξευσή του, ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-3C έστειλε τις πρώτες εικόνες και μετρήσεις από δύο βασικά του όργανα και αυτό, όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), επιβεβαιώνει ότι ο δορυφόρος λειτουργεί άψογα για την παρακολούθηση της κατάστασης των ωκεανών, της ξηράς και της ατμόσφαιρας της Γης.

Οι πρώτες λήψεις περιλαμβάνουν εικόνες της Ιταλίας, της Αρκτικής και της Καραϊβικής, καθώς μετρήσεις του ύψους του στρώματος πάγου της Γροιλανδίας και της επιφάνειας της θάλασσας.

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες της Γης από τον νέο δορυφόρο Sentinel-3C

Ο συγκεκριμένος δορυφόρος είναι ο τρίτος της σειράς παρατήρησης της Γης Sentinel-3 και θα συνεχίσει να στέλνει περιβαλλοντικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι παρατηρήσεις του είναι πολύτιμες για την πρόγνωση του καιρού και την παρακολούθηση μακροπρόθεσμων μεταβολών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Οι πρώτες εντυπωσιακές εικόνες της Γης από τον νέο δορυφόρο Sentinel-3C

Πάνω από την ξηρά παρακολουθεί την ξηρασία και τις δασικές πυρκαγιές, χαρτογραφεί τις χρήσεις γης, ελέγχει την υγεία της βλάστησης και μετρά τη στάθμη ποταμών, λιμνών και πολικών στρωμάτων πάγου. Πάνω από τους ωκεανούς μετρά τη θερμοκρασία, το χρώμα και το ύψος της επιφάνειας της θάλασσας, καθώς και το πάχος του θαλάσσιου πάγου.

Κλείσιμο
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία προετοιμασίας του δορυφόρου για την πλήρη έναρξη της λειτουργίας του - μια σύνθετη διαδικασία που θα διαρκέσει άλλους πέντε μήνες.

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