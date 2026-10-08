Νέος εκλογικός νόμος στην Ιταλία: Απλή αναλογική με μπόνους εδρών στη συμμαχία που θα ξεπερνά το 42%

Το νέο σύστημα, κατά την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, βοηθά τον σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων - Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι αποσκοπεί στο να κρατήσει την ίδια στην εξουσία