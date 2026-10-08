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Νέος εκλογικός νόμος στην Ιταλία: Απλή αναλογική με μπόνους εδρών στη συμμαχία που θα ξεπερνά το 42%
Νέος εκλογικός νόμος στην Ιταλία: Απλή αναλογική με μπόνους εδρών στη συμμαχία που θα ξεπερνά το 42%
Το νέο σύστημα, κατά την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, βοηθά τον σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων - Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι αποσκοπεί στο να κρατήσει την ίδια στην εξουσία
Η ιταλική βουλή ενέκρινε σήμερα με 227 ψήφους υπέρ και 164 κατά τον νέο εκλογικό νόμο της χώρας.
Το νέο σύστημα, κατά την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, βοηθά τον σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων, αλλά η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι αποσκοπεί στο να κρατήσει την ίδια στην εξουσία.
Βασίζεται στην απλή αναλογική, αλλά με μπόνους εδρών για την ισχυρότερη συμμαχία, σε περίπτωση που καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές με πάνω από το 42% των ψήφων. Το μπόνους είναι 70 βουλευτές σε σύνολο 400 και 35 γερουσιαστές σε σύνολο 200, ωστόσο ο νικητής δεν μπορεί να έχει συνολικά πάνω από 220 βουλευτές και 113 γερουσιαστές· αυτό για να αποφεύγονται οι υπερβολικά μεγάλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.
Μέχρι πρότινος τα δύο τρίτα των βουλευτών μοιράζονταν πλειοψηφικά και οι υπόλοιπες πλειοψηφικά, κάτι που γενικά ενίσχυε την αντιπολίτευση.
Σε ό,τι αφορά άλλες τροποποιήσεις, επανέρχεται ο σταυρός προτίμησης για όλους τους υποψήφιους, εκτός από τους επικεφαλής των ψηφοδελτίων, οι οποίοι θα εκλέγονται αυτόματα.
Για την είσοδο ενός κόμματος στο κοινοβούλιο διατηρείται το όριο του 3% των ψήφων, ενώ σε περίπτωση πολυκομματικής συμμαχίας, το σχετικό ποσοστό αυξάνεται στο 10%.
Παράλληλα, κάθε συμμαχία θα πρέπει να υποδεικνύει τον υποψήφιο πρωθυπουργό της.
Το ιταλικό Σύνταγμα προβλέπει πάντως ότι η τελική επιλογή του κάθε πρωθυπουργού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου της δημοκρατίας.
Η έγκριση του νέου νόμου θεωρείται πολιτική νίκη της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προώθησε με έμφαση τις αλλαγές.
Το πρακτορείο Ansa επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ διαρροές από την πλευρά των υποστηρικτών του νόμου, καθώς θεωρητικά θα ήταν 235.
Ωστόσο, μένει να διαπιστωθεί τι θα αποφασίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Εντός των επόμενων μηνών -πιθανώς τον Φεβρουάριο- θα πρέπει να αποφανθεί αν το μπόνους εδρών για την συμμαχία που ξεπερνά το 42% των ψήφων είναι δίκαιο ή δυσανάλογο.
«Απαντήσαμε εμπράκτως σε όσους ήλπιζαν σε μια διχασμένη Κεντροδεξιά: είμαστε ενωμένοι, συμπαγείς και αποφασισμένοι να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας με τους πολίτες. Προχωράμε», σχολίασε στο Διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Το νέο σύστημα, κατά την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, βοηθά τον σχηματισμό σταθερών κυβερνήσεων, αλλά η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι αποσκοπεί στο να κρατήσει την ίδια στην εξουσία.
Βασίζεται στην απλή αναλογική, αλλά με μπόνους εδρών για την ισχυρότερη συμμαχία, σε περίπτωση που καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές με πάνω από το 42% των ψήφων. Το μπόνους είναι 70 βουλευτές σε σύνολο 400 και 35 γερουσιαστές σε σύνολο 200, ωστόσο ο νικητής δεν μπορεί να έχει συνολικά πάνω από 220 βουλευτές και 113 γερουσιαστές· αυτό για να αποφεύγονται οι υπερβολικά μεγάλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.
Μέχρι πρότινος τα δύο τρίτα των βουλευτών μοιράζονταν πλειοψηφικά και οι υπόλοιπες πλειοψηφικά, κάτι που γενικά ενίσχυε την αντιπολίτευση.
Σε ό,τι αφορά άλλες τροποποιήσεις, επανέρχεται ο σταυρός προτίμησης για όλους τους υποψήφιους, εκτός από τους επικεφαλής των ψηφοδελτίων, οι οποίοι θα εκλέγονται αυτόματα.
Για την είσοδο ενός κόμματος στο κοινοβούλιο διατηρείται το όριο του 3% των ψήφων, ενώ σε περίπτωση πολυκομματικής συμμαχίας, το σχετικό ποσοστό αυξάνεται στο 10%.
Παράλληλα, κάθε συμμαχία θα πρέπει να υποδεικνύει τον υποψήφιο πρωθυπουργό της.
Το ιταλικό Σύνταγμα προβλέπει πάντως ότι η τελική επιλογή του κάθε πρωθυπουργού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου της δημοκρατίας.
Η έγκριση του νέου νόμου θεωρείται πολιτική νίκη της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προώθησε με έμφαση τις αλλαγές.
Το πρακτορείο Ansa επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ διαρροές από την πλευρά των υποστηρικτών του νόμου, καθώς θεωρητικά θα ήταν 235.
Ωστόσο, μένει να διαπιστωθεί τι θα αποφασίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Εντός των επόμενων μηνών -πιθανώς τον Φεβρουάριο- θα πρέπει να αποφανθεί αν το μπόνους εδρών για την συμμαχία που ξεπερνά το 42% των ψήφων είναι δίκαιο ή δυσανάλογο.
«Απαντήσαμε εμπράκτως σε όσους ήλπιζαν σε μια διχασμένη Κεντροδεξιά: είμαστε ενωμένοι, συμπαγείς και αποφασισμένοι να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας με τους πολίτες. Προχωράμε», σχολίασε στο Διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
«Καταλαβαίνω την αμηχανία σας. Σήμερα, στη Βουλή, ψηφίζετε την μεταρρύθμιση που στην γερουσία είχατε απορρίψει τον Ιούλιο. Σας εκβιάζουν με τις πρόωρες εκλογές, φοβάστε τους ψηφοφόρους», υπογράμμισε, απευθυνόμενη στους εκπροσώπους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν.
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