Τουλάχιστον 33 οι νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας
Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις που έγιναν σε δύο αστικά λεωφορεία
Άλλοι 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες επιθέσεις φέτος, που έγιναν σε έναν δρόμο όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο αστικά λεωφορεία εκτελούσαν δρομολόγιο την ώρα του χτυπήματος. Σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία φαίνονται πτώματα να κείτονται στο έδαφος στο οποίο είναι διασκορπισμένα συντρίμμια καθώς και το καμένο κουφάρι ενός οχήματος, που φαίνεται να είναι λεωφορείο.
Doctors are now fighting to save the lives of people injured in the Russian strike on Kramatorsk. As of now, 30 people have been confirmed killed, and sadly, that number may rise. The Russian bomb effectively hit two city minibuses. Some of those killed have still not been… pic.twitter.com/NLhomq6974— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026
«Για αυτούς (τους Ρώσους), ένα λεωφορείο με επιβάτες είναι ένας ελκυστικός στόχος ακριβώς διότι ένα πλήγμα μπορεί να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βάντιμ Φιλάσκιν σε ανάρτηση στο Telegram.
Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Μόσχα για την επίθεση. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί αμάχους, αν και πλήττει τακτικά ουκρανικές πόλεις, χωριά και άλλους στόχους κατά την εισβολή της που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.
The search-and-rescue operation in Pryluky following the Russian missile strike on the five-story apartment building has now been completed. Sadly, the death toll has risen to 22 people. Five of them were children. My condolences to all their families and loved ones. Fifty-four… pic.twitter.com/aeMGSclgxd— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 8, 2026
Ο Φιλάσκιν δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις αρχές της πόλης στο Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ να αναστείλουν τα δρομολόγια των δημόσιων μέσων μεταφοράς, δηλώνοντας ότι «δεν έχουμε δικαίωμα να θέτουμε σε κίνδυνο» τις ζωές των πολιτών.
Η σημερινή επίθεση συνέβη μία ημέρα αφότου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση σε όλη την Ουκρανία, με κύριο στόχο το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.
Σε ξεχωριστή επίθεση, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone) στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.
Horrifying reports are emerging from Kramatorsk after a Russian strike. Regional authorities say the death toll has risen to 33, with another 18 people injured. Footage shows bodies lying on the road. #Ukraine pic.twitter.com/9QcN0bEiQV— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr