Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Δύο νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, ψάχνουν για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
Κατέρρευσαν για άγνωστη αιτία οι τρεις πρώτοι όροφοι επταώροφης πολυκατοικίας - Αναφορές για δύο εγκλωβισμένους, έχουν απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια 11 άτομα
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί στην οδό Doğu, στη συνοικία Σεβιζλί, όταν για άγνωστη αιτία κατέρρευσαν τα τρία χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια αλλά σε ασταθή κατάσταση.
Δείτε σε βίντεο από κάμερα διπλανού κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης
📍Maltepe'de binanın çökme anı: #Maltepe #çöktü pic.twitter.com/cBzhE3IqCR— Esad Eruyar (@EsadEruyar) October 8, 2026
Αμέσως μετά την κατάρρευση στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της αστυνομίας και των υπηρεσιών υγείας, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde sabaha karşı 7 katlı bir binada büyük bir çökme meydana geldi.— SuperHaber (@superhaber) October 8, 2026
Binanın alt katlarının ağırlığın etkisiyle yığıldığı faciada enkaz altında 7 kişinin olduğu belirtildi.
Gelen son dakika bilgisine göre enkazdan 5 kişi… pic.twitter.com/p1GRHGDvDn
Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους απομακρύνθηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια των σωστικών συνεργείων, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι.
Δεκάδες άνθρωποι διέμεναν στο κτίριοΣύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι από τα δέκα άτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε, αρκετά έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.
Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen:— Mehmet Sıddık Bilge - (@ElFakrulFahri) October 8, 2026
“İstanbul’da çöken binanın üst iki katı kaçak
Soruşturma başlatıldı! pic.twitter.com/NQwoqBNdCg
Maltepe'de meydana gelen çökmede 5 kişi sağ kurtarıldı.— Lodos Haber (@LodosHaber) October 8, 2026
Göçük altında olduğu değerlendirilen 7 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.#Maltepe #İstanbul #BinaÇöktü #SonDakika #Göçük #AramaKurtarma #KurtarmaÇalışmaları #Gündem
Kaynak: İHA pic.twitter.com/LN635y8Km8
«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός»Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης ως ιδιαίτερα ισχυρή.
«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός», είπε κάτοικος της συνοικίας, περιγράφοντας τον θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκαν όταν υποχώρησαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.
Από την κατάρρευση σηκώθηκε μεγάλο σύννεφο σκόνης, ενώ το κτίριο δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά αλλά «κάθισε» πάνω στα χαμηλότερα επίπεδα και πήρε κλίση, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα εξαιτίας του κινδύνου νέας υποχώρησης.
Maltepe’de kısmen çöken binada ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve tahliye çalışmaları sürüyor. https://t.co/lKZguJ0cOr pic.twitter.com/2d2rmIkg5n— TRT HABER (@trthaber) October 8, 2026
Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτιαΤα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.
Maltepe'de çöken binadan bir çocuğun kurtarıldığı anlar.. #CemilTugay #Maltepe #Derbasiler #KıvançTatlıtuğ #THM pic.twitter.com/AKxBDhLdBv— THM (@tekhabermerkezi) October 8, 2026
Οι αρχές έχουν αρχίσει τεχνική, διοικητική και δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την υποχώρηση των πρώτων ορόφων. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1987, ενώ στο ισόγειό του λειτουργούσαν καταστήματα.
Η περιοχή γύρω από το κτίριο έχει αποκλειστεί και οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μέρος της κατασκευής εξακολουθεί να στέκεται πάνω από τα συντρίμμια.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr