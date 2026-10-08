Δύο νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας σε γειτονιά της Κωνσταντινούπολης, ψάχνουν για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια, δείτε βίντεο

Κατέρρευσαν για άγνωστη αιτία οι τρεις πρώτοι όροφοι επταώροφης πολυκατοικίας - Αναφορές για δύο εγκλωβισμένους, έχουν απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια 11 άτομα

Μάλτεπε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τις ζωές τους, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί στην οδό Doğu, στη συνοικία Σεβιζλί, όταν για άγνωστη αιτία κατέρρευσαν τα τρία χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια αλλά σε ασταθή κατάσταση.



Δείτε σε βίντεο από κάμερα διπλανού κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης







Αμέσως μετά την κατάρρευση στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της αστυνομίας και των υπηρεσιών υγείας, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.







Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους απομακρύνθηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια των σωστικών συνεργείων, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι.



Κλείσιμο Δεκάδες άνθρωποι διέμεναν στο κτίριο Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.



Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι από τα δέκα άτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε, αρκετά έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.







Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη , όταν μέρος μιας επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στη συνοικία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις για όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί στην οδό Doğu, στη συνοικία, όταν για άγνωστη αιτία κατέρρευσαν τατου κτιρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια αλλά σε ασταθή κατάσταση.Αμέσως μετά την κατάρρευση στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της αστυνομίας και των υπηρεσιών υγείας, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους απομακρύνθηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια των σωστικών συνεργείων, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης,, δήλωσε ότι από ταάτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε, αρκετά έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.

Νεότερες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός, ο αριθμός αυτών που ανασύρθηκαν τραυματισμένοι είχε αυξηθεί σε 11, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται για άλλους δύο εγκλωβισμένους.







«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός» Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης ως ιδιαίτερα ισχυρή.



«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός», είπε κάτοικος της συνοικίας, περιγράφοντας τον θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκαν όταν υποχώρησαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.



Από την κατάρρευση σηκώθηκε μεγάλο σύννεφο σκόνης, ενώ το κτίριο δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά αλλά «κάθισε» πάνω στα χαμηλότερα επίπεδα και πήρε κλίση, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα εξαιτίας του κινδύνου νέας υποχώρησης.







Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.







Οι αρχές έχουν αρχίσει τεχνική, διοικητική και δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την υποχώρηση των πρώτων ορόφων. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1987, ενώ στο ισόγειό του λειτουργούσαν καταστήματα.



Η περιοχή γύρω από το κτίριο έχει αποκλειστεί και οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μέρος της κατασκευής εξακολουθεί να στέκεται πάνω από τα συντρίμμια.