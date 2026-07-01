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Άνδρας στο Κολοράντο άνοιξε το αγροτικό του και βρήκε μια... αρκούδα στη θέση του συνοδηγού, δείτε βίντεο
Άνδρας στο Κολοράντο άνοιξε το αγροτικό του και βρήκε μια... αρκούδα στη θέση του συνοδηγού, δείτε βίντεο
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις προσπάθειές του να απομακρύνει το άγριο ζώo
Ένας άνδρας στο Κολοράντο βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα, όταν διαπίστωσε ότι μια αρκούδα είχε μπει μέσα στο αγροτικό του όχημα και καθόταν στη θέση του συνοδηγού.
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις προσπάθειές του να απομακρύνει το άγριο ζώo.
Τελικά, χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σανίδα για να κατευθύνει την αρκούδα προς την έξοδο, κατάφερε να την απομακρύνει με ασφάλεια από το όχημα.
Δείτε βίντεο:
Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις προσπάθειές του να απομακρύνει το άγριο ζώo.
Τελικά, χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σανίδα για να κατευθύνει την αρκούδα προς την έξοδο, κατάφερε να την απομακρύνει με ασφάλεια από το όχημα.
Δείτε βίντεο:
A man was shocked to find a black bear in the front seat of his pickup truck outside a home in Steamboat Springs, Colorado. He eventually chased the bear off. No injuries were reported. pic.twitter.com/HftAFRcXYc— CBS News (@CBSNews) June 30, 2026
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