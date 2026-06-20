Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Η συμφωνία κινδυνεύει αν δεν εφαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις της
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Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Η συμφωνία κινδυνεύει αν δεν εφαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις της

Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, αναφέρει εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ: Η συμφωνία κινδυνεύει αν δεν εφαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις της
Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες «θα κινδυνεύσει», αν δεν εφαρμοσθούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.


Τη διεξαγωγή «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών ανακοίνωσε το ιρανικό ΥΠΕΞ

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης τη διεξαγωγή αύριο «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ.

Οι ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν σήμερα για την Ελβετία, μετέδωσε από την πλευρά του ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προβλέπει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξης τελικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

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