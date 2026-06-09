Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης: Να συνεχίσουμε το όραμα του μακαριστού Αναστασίου για την Παιδεία

«Η γνώση χωρίς αξίες μπορεί να αποβεί επιζήμια τόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία», υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος