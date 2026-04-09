«Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα»: Έξαλλος υπάλληλος στην Καλιφόρνια έβαλε φωτιά σε αποθήκη με χαρτιά υγείας, δείτε βίντεο
Βίντεο στα social media δείχνει τη στιγμή που ο εργαζόμενος ξεκινάει την πυρκαγιά - Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο έκτασης πάνω από 11.000 τετραγωνικά πόδια
Στο υλικό φαίνεται ένα άτομο να κρατά αναπτήρα και να βάζει φωτιά σε παλέτες με χαρτί υγείας, ενώ ακούγεται να λέει: «Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα», την ώρα που οι φλόγες εξαπλώνονται. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο ίδιος φέρεται να λέει: «Το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν να μας πληρώνετε αρκετά για να ζούμε» και «πάει το απόθεμά σου».
🇺🇸 A former employee has been arrested after allegedly setting fire to a 1.2 million sq ft Kimberly-Clark warehouse in Ontario, California.— GlobeUpdate (@Globupdate) April 9, 2026
He posted a video of himself on Instagram lighting toilet paper packages on fire inside warehouse.
The blaze drew 175 firefighters.#sstvi pic.twitter.com/FEEiZQej4x
💥 In California, a worker unhappy with his pay set a toilet paper warehouse on fire— NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2026
The blaze almost completely destroyed a facility of about 111,000 m², with damage estimated at $150–200 million.
Police arrested a 29-year-old contractor employee suspected of arson, allegedly… pic.twitter.com/VWvyxueTyH
Συνελήφθη 29χρονος εργαζόμενοςΟι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου Τσαμέλ Αμπντουλκαρίμ, κατοίκου Highland, ο οποίος κατηγορείται για πολλαπλές πράξεις εμπρησμού κακουργηματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το CBS.
Ο Αμπντουλκαρίμ εργαζόταν στην εταιρεία NFI Industries, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κέντρο διανομής στο Οντάριο για λογαριασμό της Kimberly-Clark, η οποία διαθέτει προϊόντα όπως Huggies, Kleenex, Scott, Kotex και Cottonelle.
Η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το κτίριο έκτασης πάνω από 11.000 τετραγωνικά πόδια.
«Μιλούσαμε λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά»Σύμφωνα με τον οδηγό περονοφόρου ανυψωτικού, Αλεχάντρο Μοντέρο, είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο περίπου 15 λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά, γύρω στις 12:30 τα ξημερώματα.
Disgruntled employee starts massive fire at a 1.2 million square foot toilet paper warehouse in Ontario, California. pic.twitter.com/6VEncBg36S— non aesthetic things (@PicturesFoIder) April 9, 2026
Όπως είπε, κατά την καταμέτρηση προσωπικού μετά την εκκένωση, ο Αμπντουλκαρίμ δεν εντοπίστηκε. Ο ίδιος περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα: «Αρχικά ανησυχήσαμε για εκείνον, αλλά υπάρχει και θυμός. Χάσαμε τη δουλειά μας. Το έκανε αυτό σε όλους μας».
Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης και ανησυχία για την ατμόσφαιραΣτην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 140 πυροσβέστες, με τη συνδρομή υπηρεσιών από πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι κομητείες Riverside, Los Angeles και San Bernardino, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικές πόλεις.
Here is the aftermath of that 1.2 million square foot paper products warehouse in Ontario that was set on fire by a disgruntled employee.
Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν την περιοχή, ενώ στάχτη αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές κάλεσαν παιδιά και ηλικιωμένους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω της επιβαρυμένης ποιότητας αέρα.
Οι πυροσβεστικές αρχές είχαν από την αρχή χαρακτηρίσει τη φωτιά ύποπτη, επισημαίνοντας την ασυνήθιστα γρήγορη εξάπλωσή της μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο.
Καθησυχάζει η εταιρεία για την τροφοδοσίαΣε ανακοίνωσή της, η Kimberly-Clark ανέφερε ότι το δίκτυο εφοδιαστικής της είναι σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια σε περιπτώσεις διαταραχών και ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέτρα αντιμετώπισης.
Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν αναμένονται ελλείψεις σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας ή πάνες εξαιτίας της καταστροφής της αποθήκης.
Ο Μοντέρο σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι μπορεί να είχε συμβεί προσωπικά με τον κατηγορούμενο, επισημαίνοντας: «Δεν ξέρω τι συνέβαινε με την εταιρεία ή με τον ίδιο. Δεν ήταν προσωρινός όπως εμείς. Δεν ξέρω πόσο πληρωνόταν, αλλά εγώ έβγαζα καλά χρήματα εκεί. Παρ’ όλα αυτά, έχασα τη δουλειά μου».
