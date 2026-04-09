«Έπρεπε να μας πληρώνετε καλύτερα»: Έξαλλος υπάλληλος στην Καλιφόρνια έβαλε φωτιά σε αποθήκη με χαρτιά υγείας, δείτε βίντεο

Τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης και ανησυχία για την ατμόσφαιρα

Here is the aftermath of that 1.2 million square foot paper products warehouse in Ontario that was set on fire by a disgruntled employee.



Καθησυχάζει η εταιρεία για την τροφοδοσία

«Τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Με βοηθούσε να φορτώσω το τρέιλερ. Δουλεύαμε μαζί για περίπου δύο ώρες πριν το διάλειμμα. Μετά πήγα στο αυτοκίνητό μου και τότε συνέβη», ανέφερε.Όπως είπε, κατά τηνμετά την εκκένωση, ο Αμπντουλκαρίμ δεν εντοπίστηκε. Ο ίδιος περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα: «Αρχικά ανησυχήσαμε για εκείνον, αλλά υπάρχει και θυμός. Χάσαμε τη δουλειά μας. Το έκανε αυτό σε όλους μας».Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν περισσότεροι από 140 πυροσβέστες, με τη συνδρομή υπηρεσιών από πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων οι κομητείες Riverside, Los Angeles και San Bernardino, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικές πόλεις., ενώ στάχτη αιωρούνταν στην ατμόσφαιρα. Οι αρχές κάλεσαν παιδιά και ηλικιωμένους που βρίσκονταν κοντά στο σημείο να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω τηςΟι πυροσβεστικές αρχές είχαν από την αρχή χαρακτηρίσει τη φωτιά, επισημαίνοντας την ασυνήθιστα γρήγορη εξάπλωσή της μέσα σε ένα τόσο μεγάλο κτίριο.Σε ανακοίνωσή της, η Kimberly-Clark ανέφερε ότι το δίκτυο εφοδιαστικής της είναι σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια σε περιπτώσεις διαταραχών και ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέτρα αντιμετώπισης.Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν αναμένονται ελλείψεις σε προϊόντα όπως χαρτί υγείας ή πάνες εξαιτίας της καταστροφής της αποθήκης.Ο Μοντέρο σημείωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι μπορεί να είχε συμβεί προσωπικά με τον κατηγορούμενο, επισημαίνοντας: «Δεν ξέρω τι συνέβαινε με την εταιρεία ή με τον ίδιο. Δεν ήταν προσωρινός όπως εμείς. Δεν ξέρω πόσο πληρωνόταν, αλλά εγώ έβγαζα καλά χρήματα εκεί. Παρ’ όλα αυτά, έχασα τη δουλειά μου».