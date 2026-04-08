Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απειλεί πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια του
Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν απείλησε ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια του, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

«Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να κάνει το θαλάσσιο ταξίδι... θα γίνει στόχος και θα καταστραφεί...» επισημαίνεται στο μήνυμα.

Σύμφωνα τις πηγές, πολλά πλοία στον Κόλπο έλαβαν μηνύματα, που φέρεται να στάλθηκαν από το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, και έλεγαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.
