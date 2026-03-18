Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Το κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε την ισόβια κάθειρξη για δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες
Καταργήθηκε η συνταγματική απαγόρευση των ισοβίων με συντριπτική πλειοψηφία, στο πλαίσιο της σκληρής πολιτικής Μπουκέλε κατά των συμμοριών
Το κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε την Τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος, με την οποία επιτρέπεται πλέον η επιβολή ποινών ισόβιας κάθειρξης για σοβαρά εγκλήματα, όπως δολοφονίες, βιασμοί και τρομοκρατία, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε.
Η συνταγματική αλλαγή σηματοδοτεί σημαντική μεταρρύθμιση στο ποινικό σύστημα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, ενισχύοντας το πλαίσιο καταστολής της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει κηρύξει η κυβέρνηση κατά των συμμοριών.
Η συνταγματική αλλαγή σηματοδοτεί σημαντική μεταρρύθμιση στο ποινικό σύστημα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, ενισχύοντας το πλαίσιο καταστολής της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει κηρύξει η κυβέρνηση κατά των συμμοριών.
🇸🇻‼️ | ÚLTIMA HORA — El Congreso de El Salvador aprobó cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, endureciendo aún más su política de mano firme contra el crimen. pic.twitter.com/VY4txqnvwe— UHN Plus (@UHN_Plus) March 17, 2026
Τι αλλάζει με τη συνταγματική αναθεώρησηΜε την αναθεώρηση καταργήθηκε ρητά η συνταγματική απαγόρευση της επιβολής «ποινών ισόβιας κάθειρξης», ανοίγοντας τον δρόμο για αυστηρότερες ποινές σε συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων.
Η νέα διάταξη αφορά ιδίως «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες», όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.
Η απόφαση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, καθώς υπέρ της αναθεώρησης ψήφισαν 59 από τα 60 μέλη του κοινοβουλίου.
Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας του Σαλβαδόρ, Ερνέστο Κάστρο.
Ποιο ήταν το προηγούμενο καθεστώςΜέχρι και χθες, η αυστηρότερη ποινή που προβλεπόταν από το νομικό σύστημα του Σαλβαδόρ ήταν η κάθειρξη έως 60 έτη.
Η νέα συνταγματική ρύθμιση αλλάζει ριζικά αυτό το πλαίσιο, επιτρέποντας πλέον την επιβολή ισόβιας κάθειρξης για τα πιο σοβαρά εγκλήματα.
