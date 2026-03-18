Το κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε την ισόβια κάθειρξη για δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες
Καταργήθηκε η συνταγματική απαγόρευση των ισοβίων με συντριπτική πλειοψηφία, στο πλαίσιο της σκληρής πολιτικής Μπουκέλε κατά των συμμοριών

Το κοινοβούλιο του Σαλβαδόρ ενέκρινε την Τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος, με την οποία επιτρέπεται πλέον η επιβολή ποινών ισόβιας κάθειρξης για σοβαρά εγκλήματα, όπως δολοφονίες, βιασμοί και τρομοκρατία, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η συνταγματική αλλαγή σηματοδοτεί σημαντική μεταρρύθμιση στο ποινικό σύστημα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, ενισχύοντας το πλαίσιο καταστολής της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο του «πολέμου» που έχει κηρύξει η κυβέρνηση κατά των συμμοριών.



Τι αλλάζει με τη συνταγματική αναθεώρηση

Με την αναθεώρηση καταργήθηκε ρητά η συνταγματική απαγόρευση της επιβολής «ποινών ισόβιας κάθειρξης», ανοίγοντας τον δρόμο για αυστηρότερες ποινές σε συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων.

Η νέα διάταξη αφορά ιδίως «δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες», όπως είχε ζητήσει ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε.

Η απόφαση εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία, καθώς υπέρ της αναθεώρησης ψήφισαν 59 από τα 60 μέλη του κοινοβουλίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας του Σαλβαδόρ, Ερνέστο Κάστρο.

Ποιο ήταν το προηγούμενο καθεστώς

Μέχρι και χθες, η αυστηρότερη ποινή που προβλεπόταν από το νομικό σύστημα του Σαλβαδόρ ήταν η κάθειρξη έως 60 έτη.

Η νέα συνταγματική ρύθμιση αλλάζει ριζικά αυτό το πλαίσιο, επιτρέποντας πλέον την επιβολή ισόβιας κάθειρξης για τα πιο σοβαρά εγκλήματα.
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

