Πουλάει την εταιρεία του ο επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων 2028, μετά τον σάλο για τα ροζ μηνύματα με την Γκισλέιν Μάξγουελ
Σύμφωνα με το FOX News, ο Γουάσερμαν ενημέρωσε τους συνεργάτες του ότι προτίθεται να πουλήσει την εταιρεία ατζέντηδων που έχει ιδρύσει, την ώρα που υποχωρούν οι πιέσεις για την παραίτησή του
Οι αναταράξεις από την υπόθεση της δημοσιοποίησης των εγγράφων Έπσταϊν δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστους και τους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, καθώς το όνομα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Κέισι Γουάσερμαν εμπλέκεται, λόγω των προσωπικών συνομιλιών του με την Γκισλέιν Μάξγουελ.
Σύμφωνα με το FOX News, ο Γουάσερμαν που είναι ιδρυτής και επικεφαλής στην εταιρεία ατζέντηδων που διατηρεί, ανακοίνωσε στους συνεργάτες του την πρόθεσή του να πουλήσει την εταιρεία του, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη αλληλογραφίας του με την Μάξγουελ.
Η ανακοίνωση για την πρόθεση του Γουάσερμαν να πουλήσει την εταιρεία του έγινε λίγες μέρες μετά τη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του συμβουλίου του ΛΑ28, που εξέτασε την εμφάνιση του Γουάσερμαν στα αρχεία του Επστάιν. Η επιτροπή δήλωσε ότι διεξήγαγε μια ανασκόπηση των αλληλεπιδράσεων του Γουάσερμαν με τον Επστάιν και την Μάξγουελ, με πλήρη συνεργασία του ίδιου, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι σχέσεις του δεν ξεπερνούσαν όσα είναι ήδη γνωστά δημοσίως.
Ο Γουάσερμαν είχε αναφέρει προηγουμένως ότι είχε ταξιδέψει στην Αφρική το 2002 με την προσωπική πτήση του Έπσταϊν, προσκεκλημένος από το Ίδρυμα Κλίντον για ανθρωπιστική αποστολή. Στο μήνυμά του προς το προσωπικό του, δήλωσε ότι οι αλληλεπιδράσεις του με την Μάξγουελ και τον καταδικασμένο παιδόφιλο ήταν περιορισμένες και εξέφρασε τη λύπη του για τα επίμαχα e-mails.
«Ήταν χρόνια πριν αποκαλυφθεί η εγκληματική τους δράση, και, συνολικά, περιορίστηκε σε ένα ανθρωπιστικό ταξίδι στην Αφρική και σε μερικά emails που λυπάμαι βαθιά που έστειλα. Είμαι συντετριμμένος που η σύντομη επαφή μου μαζί τους πριν από 23 χρόνια έχει προκαλέσει τόση ταλαιπωρία σε εσάς, αυτή την εταιρεία και τους πελάτες της τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες», ανέφερε στο μήνυμά του.
Στην αλληλογραφία αυτή, ο Γουάσερμαν ανέφερε στη Μάξγουελ: «Σε σκέφτομαι συνέχεια. Τι πρέπει να κάνω για να σε δω με ένα σφιχτό δερμάτινο σύνολο»; Σε άλλο μήνυμα, η Μάξγουελ ρώτησε αν θα είναι αρκετή η ομίχλη κατά τη διάρκεια μιας επερχόμενης επίσκεψης «ώστε να μπορείς να επιπλέεις γυμνός στην παραλία και κανείς να μην σε βλέπει εκτός αν είναι πολύ κοντά», με τον Γουάσερμαν να απαντά: «Ή κάτι τέτοιο...».
Τα ερωτικά μηνύματα με τη ΜάξγουελΣημειώνεται ότι ο Γουάσερμαν, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Wasserman Agency, καθώς και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες, είχε ανταλλάξει προσωπικά μηνύματα ερωτικού περιεχομένου μέσω e-mail το 2003 με την Γκισλέιν Μάξγουελ, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στην τελευταία αποδέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Πρέπει να συνεχίσει«Βρήκαμε ότι η σχέση του κυρίου Γουάσερμαν με τον Επστάιν και την Μάξγουελ δεν ξεπέρασε αυτά που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί», δήλωσε η επιτροπή, προσθέτοντας ότι ο Γουάσερμαν «πρέπει να συνεχίσει να ηγείται του ΛΑ28 και να διασφαλίσει την ασφαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των Αγώνων».
«Δεν είχα σχέση μαζί τους»Ο Γουάσερμαν δήλωσε επίσης: «Ποτέ δεν είχα προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν. Η μόνη μου επαφή με τους δύο ήταν το εν λόγω ανθρωπιστικό ταξίδι. Λυπάμαι για οποιαδήποτε σύνδεση μαζί τους».
