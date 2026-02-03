Νετανιάχου: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας

Μετά τη συνάντησή του με τον Γουίτκοφ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε την απαίτηση για καθολικό αφοπλισμό της Χαμάς





«Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα εμπλακεί σε καμιά περίπτωση», δήλωσε το γραφείο του Νετανιάχου σε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση μεταξύ των δυο ανδρών.



Ασαφής ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής Βάσει του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου που έχει στόχο το οριστικό τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία διοικούσε το έδαφος αυτό έως ότου η Χαμάς πάρει τον έλεγχό του το 2007, παρέμεινε ασαφής.



Η διαχείριση του θύλακα αναμένεται να ανατεθεί προσωρινά στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας - που αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και τελεί υπό την αρχή του «Συμβουλίου Ειρήνης» του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ - έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοικείται από τον Μαχμούντ Αμπάς, εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.



Το σχέδιο Τραμπ αποκλείει από την άλλη πλευρά οποιοδήποτε ρόλο για τη Χαμάς ή τις άλλες ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις.







«Απόλυτη απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς» Κατά τη συνάντησή τους, ο Νετανιάχου «επανέλαβε την απόλυτη απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και την επίτευξη των πολεμικών στόχων πριν από την ανοικοδόμηση» του εδάφους αυτού, σύμφωνα με το γραφείο του.



Τη Δευτέρα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι το λογότυπο της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) περιείχε ένα σύμβολο της Παλαιστινιακής Αρχής, αφήνοντας να εννοηθεί μια σύνδεση μεταξύ των δύο.



Κλείσιμο The National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), the new Palestinian technocratic government in Gaza, has replaced its logo with the Palestinian Authority's emblem on its social media accounts. The PA emblem now appears with the words “National Committee for the… pic.twitter.com/yzHYFNd7Ol — Bracha (@brachahalperin) February 2, 2026

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη χρήση ενός συμβόλου της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διοίκηση της Γάζας», είχε δηλώσει.



Να τροποποιηθεί το λογότυπο Η NCAG απάντησε σήμερα με ένα μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι «δοκίμασε μια σειρά σχεδίων» και ότι το λογότυπο θα μπορούσε να τροποποιηθεί.



Πρόσθεσε ότι προτεραιότητά της ήταν «η ανθρωπιστική βοήθεια, η πολιτική διοίκηση, η ανοικοδόμηση και ένα βιώσιμο μέλλον για τη Γάζα».



Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβίαση των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική για τα δύο και πλέον εκατομμύρια των κατοίκων της.