Πρώην πράκτορας της IRS έστησε φονική παγίδα στη σύζυγό του: Η νταντά-συνεργός, το ραντεβού με φετιχιστή και η διπλή δολοφονία

Η νταντά-ερωμένη που έκαψε τον δολοφόνο-σύζυγο

Ένοχος

Όπως κατέθεσε, ο Μπάνφιλντ της εξέφραζε την επιθυμία να συνεχίσουν τη ζωή τους μαζί, ενώ παρουσίαζε τη σύζυγό του ως ανεπαρκή μητέρα. Φέρεται επίσης να της έλεγε ότι δεν ήθελε διαζύγιο, ούτε να επιβαρυνθεί με οικονομικές υποχρεώσεις ή με κοινή επιμέλεια της ανήλικης κόρης τους.Η εισαγγελέας εξήγησε ότι ο κατηγορούμενος - προσποιούμενος τη σύζυγό του - έδωσε στον Ράιαν λεπτομερείς οδηγίες για το τι θα έκανε κατά την άφιξή του στο σπίτι, περιγράφοντας τη συνάντηση ως «απλή και διασκεδαστική».Για την ημέρα του εγκλήματος η νταντά-ερωμένη περιέγραψε ότι περίμενε στο αυτοκίνητό της τον Ράιαν να έρθει στο σπίτι. Όταν τον είδε ειδοποίησε τον κατηγορούμενο ότι ένας άγνωστος άνδρας είχε εισέλθει στο σπίτι. Τότε ο Μπάνφιλντ επέστρεψε από κοντινό κατάστημα εστίασης όπου περίμενε και μαζί μπήκαν στο σπίτι από το υπόγειο, αφήνοντας το παιδί χωρίς επίβλεψη, προτού ανέβουν στον επάνω όροφο.Εκεί, όπως κατέθεσε η Μαγκαλάες, η Κριστίν που ήταν στο υπνοδωμάτιο φώναξε ότι ο άνδρας (σσ. ο Ράιαν) κρατούσε μαχαίρι. Τότε εκείνος γύρισε αιφνιδιασμένος προς το μέρος τους και ο Μπάνφιλντ τον πυροβόλησε.Όταν, δε, η Κριστίν της ζήτησε να καλέσει τις αρχές, η Μαγκαλάες είπε ότι δεν το έκανε κατόπιν εντολής του κατηγορούμενου, ο οποίος στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει επανειλημμένα τη σύζυγό του με την ίδια να κλείνει τα αυτιά της για να μην ακούει τις κραυγές.Το δικαστήριο έκρινε τον Μπάνφιλντ ένοχο για δύο κατηγορίες κακουργηματικής ανθρωποκτονίας, παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η κόρη του, ηλικίας τεσσάρων ετών τότε, βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή των εγκλημάτων.Η ποινή που αντιμετωπίζει είναι ισόβια κάθειρξη με την ανακοίνωση της ποινής να έχει προγραμματιστεί για τις 8 Μαΐου.Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τις πράξεις του κατηγορουμένου «απάνθρωπες», τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ζήσει με τις συνέπειες όσων έκανε για το υπόλοιπο της ζωής του».Από την πλευρά του ο Μπάνφιλντ κατέθεσε στο δικαστήριο, παραδεχόμενος την εξωσυζυγική σχέση, αλλά αρνούμενος κάθε εμπλοκή στον φόνο της συζύγου του. Κατά την εκδοχή του κατά καιρούς χώριζαν με τη σύζυγό του και είχαν διαφορετικούς ερωτικούς συντρόφους.