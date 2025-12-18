Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Τέλος στην υπόθεση της δολοφονίας Πάλμε: Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν θα ανοίξει ξανά η έρευνα, λέει η εισαγγελία
Ανεξιχνίαστο παραμένει εδώ και 40 χρόνια το έγκλημα που σόκαρε τη χώρα
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναρχίσει η έρευνα για τη δολοφονία του Σουηδού πρωθυπουργού Ούλοφ Πάλμε, μια υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη από το 1986, δήλωσε την Πέμπτη εισαγγελέας αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος ενός άνδρα που είχε θεωρηθεί ως ο βασικός ύποπτος.
Ο Πάλμε έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο, στο κέντρο της Στοκχόλμης, αφού προηγουμένως είχε παρακολουθήσει μια ταινία μαζί με τη σύζυγο και τον γιο του σε κινηματογράφο της πόλης.
Η δολοφονία του πυροδότησε το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία της Σουηδίας και αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας.
Πριν από πέντε χρόνια ο εισαγγελέας που είχε αναλάβει την υπόθεση κατονόμασε τον Στιγκ Ένγκστρομ, έναν γραφίστα ο οποίος αυτοκτόνησε το 2000, ως τον βασικό ύποπτο. (Ήταν ένας από τους μάρτυρες της δολοφονίας). Τον Σεπτέμβριο, ένας δημοσιογράφος ζήτησε να ξανανοίξει η υπόθεση, επικαλούμενος τις εξελίξεις στην τεχνολογία που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.
«Οι αποδείξεις δεν επαρκούν για να τον κατονομάσουμε ως δράστη», είπε σήμερα ο εισαγγελέας Λέναρτ Γκούνε. Αυτό σημαίνει ότι ο φάκελος θα παραμείνει κλειστός. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, κάποια βάση που θα επέτρεπε να ξανανοίξουμε την έρευνα για να ασκήσουμε δίωξη ή που θα οδηγούσε σε ετυμηγορία».
Ο Πάλμε κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της Σουηδίας κατά τις δεκαετίες του ‘70 και ’80 και βοήθησε στην ανάδειξη της σύγχρονης εικόνας της. Στην εξωτερική πολιτική είχε ταχθεί σθεναρά κατά του πολέμου στο Βιετνάμ και στήριζε τα αντιαποικιακά κινήματα σε όλον τον κόσμο. Στο εσωτερικό, ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του κοινωνικού κράτους.
Η αποτυχία της αστυνομίας να βρει τον δολοφόνο του άφησε βαθύ τραύμα στη συλλογική συνείδηση των Σουηδών και γέννησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας για τους πιθανούς δράστες: μεταξύ άλλων η λίστα περιλάμβανε τη CIA και ακροδεξιούς, Σουηδούς εξτρεμιστές. Ένας βίαιος μικροεγκληματίας, καταδικάστηκε για τη δολοφονία το 1989, όμως τον επόμενο χρόνο απαλλάχθηκε στο Εφετείο. Πέθανε το 2004.
