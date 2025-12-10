Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας εντάσσει η UNESCO την ιταλική κουζίνα
Στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας εντάσσει η UNESCO την ιταλική κουζίνα
Είναι η πρώτη κουζίνα που μπαίνει στον κατάλογο – Πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μελόνι
Η UNESCO αναγνώρισε επίσημα την ιταλική κουζίνα ως πολιτιστικό σύμβολο, μια αναγνώριση που χαιρέτισε η πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνηση της οποίας έχει θέσει την κουζίνα της χώρας στο επίκεντρο της εθνικιστικής έκφρασης της ταυτότητάς της.
Η ανακοίνωση, που έγινε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του οργανισμού του ΟΗΕ στο Δελχί, σημαίνει ότι η ιταλική κουζίνα στο σύνολό της θα εγγραφεί στον κατάλογο της «άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς».
Η Ιταλία έχει ήδη άλλες 21 εγγραφές στον κατάλογο, μεταξύ τους την τέχνη της ναπολιτάνικης πίτσας και της όπερας. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, η Μελόνι είπε ότι η είδηση την γέμισε με υπερηφάνεια. «H αναγνώριση τιμά την ταυτότητά μας», είπε και πρόσθεσε ότι «για εμάς τους Ιταλούς, η κουζίνα είναι κάτι περισσότερο από απλά φαγητό ή μια συλλογή συνταγών. Είναι πολιτισμός, παράδοση, εργασία και πλούτος».
Η κυβέρνηση της Μελόνι άρχισε να εργάζεται για την αναγνώριση από την Unesco αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Οκτώβριο του 2022, υποβάλλοντας επίσημα την αίτηση πέντε μήνες αργότερα. Η αίτηση τόνιζε τους δεσμούς μεταξύ της παραδοσιακής ιταλικής κουζίνας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής, περιγράφοντάς την ως ένα κοινωνικό τελετουργικό που φέρνει κοντά τις οικογένειες και τις κοινότητες.
Η εκστρατεία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα υπαίθριο κυριακάτικο γεύμα στο οποίο παρευρέθηκαν η Μελόνι και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τις οικογένειές τους.
Στην ανακοίνωσή της, η UNESCO περιγράφει την ιταλική κουζίνα ως «πολιτιστικό και κοινωνικό μείγμα γαστρονομικών παραδόσεων» και ως έναν τρόπο «φροντίδας του εαυτού και των άλλων». Προσθέτει ότι «είναι μια κοινοτική δραστηριότητα που δίνει έμφαση στην οικειότητα με το φαγητό, τον σεβασμό για τα συστατικά και τις κοινές στιγμές γύρω από το τραπέζι».
Η ανακοίνωση, που έγινε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνέλευσης του οργανισμού του ΟΗΕ στο Δελχί, σημαίνει ότι η ιταλική κουζίνα στο σύνολό της θα εγγραφεί στον κατάλογο της «άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς».
Η Ιταλία έχει ήδη άλλες 21 εγγραφές στον κατάλογο, μεταξύ τους την τέχνη της ναπολιτάνικης πίτσας και της όπερας. Ωστόσο, όπως σημειώνει ο Guardian, είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζεται για την κουζίνα της στο σύνολό της και όχι για μια μεμονωμένη παράδοση ή συνταγή.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, η Μελόνι είπε ότι η είδηση την γέμισε με υπερηφάνεια. «H αναγνώριση τιμά την ταυτότητά μας», είπε και πρόσθεσε ότι «για εμάς τους Ιταλούς, η κουζίνα είναι κάτι περισσότερο από απλά φαγητό ή μια συλλογή συνταγών. Είναι πολιτισμός, παράδοση, εργασία και πλούτος».
Η κυβέρνηση της Μελόνι άρχισε να εργάζεται για την αναγνώριση από την Unesco αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας τον Οκτώβριο του 2022, υποβάλλοντας επίσημα την αίτηση πέντε μήνες αργότερα. Η αίτηση τόνιζε τους δεσμούς μεταξύ της παραδοσιακής ιταλικής κουζίνας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής, περιγράφοντάς την ως ένα κοινωνικό τελετουργικό που φέρνει κοντά τις οικογένειες και τις κοινότητες.
Η εκστρατεία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, ένα υπαίθριο κυριακάτικο γεύμα στο οποίο παρευρέθηκαν η Μελόνι και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με τις οικογένειές τους.
Στην ανακοίνωσή της, η UNESCO περιγράφει την ιταλική κουζίνα ως «πολιτιστικό και κοινωνικό μείγμα γαστρονομικών παραδόσεων» και ως έναν τρόπο «φροντίδας του εαυτού και των άλλων». Προσθέτει ότι «είναι μια κοινοτική δραστηριότητα που δίνει έμφαση στην οικειότητα με το φαγητό, τον σεβασμό για τα συστατικά και τις κοινές στιγμές γύρω από το τραπέζι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα