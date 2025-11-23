Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες
ΚΟΣΜΟΣ
Τιτανικός Δημοπρασία Ρολόι

Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

Το χρυσό ρολόι του Ίσιντορ Στράους, που βυθίστηκε μαζί με τη σύζυγό του Ίντα στο ναυάγιο του 1912, έγινε το ακριβότερο αντικείμενο στην ιστορία των ενθυμίων του Τιτανικού

Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανήκε σε ένα από τα πιο συγκινητικά ζευγάρια του Τιτανικού, πουλήθηκε σε δημοπρασία για το ιλιγγιώδες ποσό των 1,78 εκατομμυρίων λιρών, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο σχετικό με το ιστορικό ναυάγιο.

Το 18 καρατίων, χαραγμένο ρολόι της εταιρείας Jules Jurgensen, ανήκε στον Ίσιντορ Στράους, επιβάτη πρώτης θέσης και συνιδιοκτήτη των Macy’s, ο οποίος πνίγηκε μαζί με τη σύζυγό του, Ίντα, όταν το πλοίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912. Το ζευγάρι έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία Titanic, όπου παρουσιάστηκαν να αγκαλιάζονται στο τελευταίο τους λεπτό — μια εικόνα που έχει μείνει χαραγμένη.


Ο Στράους αρνήθηκε θέση σε σωσίβια λέμβο, λέγοντας πως «δεν θα φύγω πριν από τους άλλους άντρες», ενώ η Ίντα αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει. Οι δύο τους εθεάθησαν για τελευταία φορά καθισμένοι σε ξαπλώστρες στο κατάστρωμα, πλάι-πλάι, καθώς το πλοίο χανόταν στα παγωμένα νερά.


Το ρολόι, που ανακτήθηκε από το σώμα του Στράους και επιστράφηκε στην οικογένεια, παρέμενε για δεκαετίες οικογενειακό κειμήλιο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Γουίλτσιρ και αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί για αντικείμενο του Τιτανικού.

letter

Μαζί του, γράμμα της Ίντα Στράους γραμμένο σε χαρτί αλληλογραφίας του Τιτανικού πωλήθηκε έναντι £100.000. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε επίσης ρολόι τσέπης, πουλήθηκε πέρυσι αντί £1,56 εκατ., και είχε προσφερθεί στον καπετάνιο ενός από τα πλοία που διέσωσαν πάνω από 700 επιβάτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέτρα για στέγη, νέα γενιά και οικογένεια στον Προϋπολογισμό: Μόνιμη στήριξη για 5 εκατ. νοικοκυριά με 3,2 δισ. ευρώ

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε

Οι ωκεανοί βρίσκονται υπό άνευ προηγουμένου πίεση - Η Μεσόγειος ένα από τα πιο ανησυχητικά σημεία

3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης