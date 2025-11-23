Χρυσό ρολόι τσέπης από το ναυάγιο του Τιτανικού πουλήθηκε 1,78 εκατ. λίρες

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανήκε σε ένα από τα πιο συγκινητικά ζευγάρια του Τιτανικού, πουλήθηκε σε δημοπρασία για το ιλιγγιώδες ποσό των 1,78 εκατομμυρίων λιρών, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο σχετικό με το ιστορικό ναυάγιο.





Το 18 καρατίων, χαραγμένο ρολόι της εταιρείας Jules Jurgensen, ανήκε στον Ίσιντορ Στράους, επιβάτη πρώτης θέσης και συνιδιοκτήτη των Macy’s, ο οποίος πνίγηκε μαζί με τη σύζυγό του, Ίντα, όταν το πλοίο βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912. Το ζευγάρι έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ταινία Titanic, όπου παρουσιάστηκαν να αγκαλιάζονται στο τελευταίο τους λεπτό — μια εικόνα που έχει μείνει χαραγμένη.



Ο Στράους αρνήθηκε θέση σε σωσίβια λέμβο, λέγοντας πως «δεν θα φύγω πριν από τους άλλους άντρες», ενώ η Ίντα αρνήθηκε να τον εγκαταλείψει. Οι δύο τους εθεάθησαν για τελευταία φορά καθισμένοι σε ξαπλώστρες στο κατάστρωμα, πλάι-πλάι, καθώς το πλοίο χανόταν στα παγωμένα νερά.

Το ρολόι, που ανακτήθηκε από το σώμα του Στράους και επιστράφηκε στην οικογένεια, παρέμενε για δεκαετίες οικογενειακό κειμήλιο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Γουίλτσιρ και αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί για αντικείμενο του Τιτανικού.



