Ιταλία Συντριβή αεροσκάφους Πολεμική Αεροπορία Νεκροί Τζόρτζια Μελόνι Ρώμη

Ιταλία: Δύο νεκροί μετά από συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας

Συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές ασκήσεις πάνω από το Εθνικό Πάρκο Circeo, νότια της Ρώμης - Το μήνυμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι

Δύο μέλη της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους μετά την συντριβή του αεροσκάφους T-260B την Τετάρτη (1/10) κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ασκήσεων πάνω από το Εθνικό Πάρκο Circeo, νότια της Ρώμης, κοντά στην πόλη Sabaudia.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους να καίγονται και τα πτώματα των μελών της Πολεμικής Αεροπορίας στο εσωτερικό του.



Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά σε μία από τις εισόδους του πάρκου, σε μια δασώδη περιοχή όπου δεν υπήρχε κανείς εκείνη τη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε σε ανάρτηση στο «Χ» εκφράζοντας τα συλληπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, στην Πολεμική Αεροπορία και σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας.

«Εκφράζω το βαθύ μου πένθος για το ατύχημα που συνέβη σε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Circeo. Η συμπαράστασή μου και αυτή της Κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων, στην Πολεμική Αεροπορία και σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας».


