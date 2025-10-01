Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Ιταλία: Δύο νεκροί μετά από συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας
Ιταλία: Δύο νεκροί μετά από συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας
Συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές ασκήσεις πάνω από το Εθνικό Πάρκο Circeo, νότια της Ρώμης - Το μήνυμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι
Δύο μέλη της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους μετά την συντριβή του αεροσκάφους T-260B την Τετάρτη (1/10) κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών ασκήσεων πάνω από το Εθνικό Πάρκο Circeo, νότια της Ρώμης, κοντά στην πόλη Sabaudia.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους να καίγονται και τα πτώματα των μελών της Πολεμικής Αεροπορίας στο εσωτερικό του.
Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά σε μία από τις εισόδους του πάρκου, σε μια δασώδη περιοχή όπου δεν υπήρχε κανείς εκείνη τη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε σε ανάρτηση στο «Χ» εκφράζοντας τα συλληπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, στην Πολεμική Αεροπορία και σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας.
«Εκφράζω το βαθύ μου πένθος για το ατύχημα που συνέβη σε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Circeo. Η συμπαράστασή μου και αυτή της Κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων, στην Πολεμική Αεροπορία και σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους να καίγονται και τα πτώματα των μελών της Πολεμικής Αεροπορίας στο εσωτερικό του.
#Italy.A serious #planecrash occurred in the skies above #Sabaudia(#Latina).A #military training aircraft with 2 pilots aboard crashed near #CirceoPark and caught fire.The pilots died.The aircraft was a T260B. The cause of the crash is not yet known. pic.twitter.com/UqFSWOjZHJ— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) October 1, 2025
Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά σε μία από τις εισόδους του πάρκου, σε μια δασώδη περιοχή όπου δεν υπήρχε κανείς εκείνη τη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, προχώρησε σε ανάρτηση στο «Χ» εκφράζοντας τα συλληπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, στην Πολεμική Αεροπορία και σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας.
«Εκφράζω το βαθύ μου πένθος για το ατύχημα που συνέβη σε ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας κοντά στο Εθνικό Πάρκο του Circeo. Η συμπαράστασή μου και αυτή της Κυβέρνησης στις οικογένειες των θυμάτων, στην Πολεμική Αεροπορία και σε ολόκληρο το Υπουργείο Άμυνας».
Esprimo profondo cordoglio per l'incidente occorso a un velivolo dell'Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 1, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα