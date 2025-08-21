Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τζέι Ντι Βανς: Η Μόσχα διεκδικεί και ουκρανικά εδάφη που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή
Ο Βανς αποκάλυψε επίσης ότι έχει μιλήσει τηλεφωνικά «αρκετές φορές» με τον Βλαντιμίρ Πούτιν περιγράφοντάς τον ως «πιο ήπιο απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς»
Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας επικεντρώνονται σε δύο βασικά ζητήματα: τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και τα εδαφικά αιτήματα της Μόσχας, τα οποία περιλαμβάνουν όχι μόνο περιοχές που ήδη κατέχει, αλλά και τμήματα ουκρανικής επικράτειας που δεν βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.
Μιλώντας σε συνέντευξη στη Λόρα Ίνγκραχαμ στο Fox News, ο Βανς σημείωσε: «Το πρώτο είναι ότι η Ουκρανία θέλει να διασφαλίσει πως δεν θα δεχθεί ξανά εισβολή και ότι θα έχει μακροχρόνια εδαφική ακεραιότητα. Οι Ρώσοι, από την άλλη, θέλουν συγκεκριμένα εδάφη».
Οι δηλώσεις του Βανς έρχονται καθώς ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει την προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο που μπαίνει πλέον στον τέταρτο χρόνο του. Ο Τραμπ είχε συνάντηση στην Αλάσκα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την προηγούμενη εβδομάδα και ακολούθησαν επαφές στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους συμμάχους.
Ο Βανς εξέφρασε την άποψη ότι μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα μπορούσε να δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι «εκεί βρίσκεται η ουσία της διαδικασίας: οι Ουκρανοί θέλουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι Ρώσοι διεκδικούν εδάφη».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για την οργάνωση αυτής της διμερούς συνάντησης, αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμα χρόνος και τόπος. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι, εφόσον προχωρήσει θετικά, θα επιδιώξει στη συνέχεια τριμερή σύνοδο με τη συμμετοχή Πούτιν και Ζελένσκι.
Ο Βανς αποκάλυψε επίσης ότι έχει μιλήσει τηλεφωνικά «αρκετές φορές» με τον Ρώσο πρόεδρο, περιγράφοντάς τον ως «πιο ήπιο απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς». Όπως πρόσθεσε, «τα αμερικανικά ΜΜΕ έχουν σχηματίσει μια συγκεκριμένη εικόνα για τον Πούτιν, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ προσεκτικός και μεθοδικός».
Πηγή: newmoney.gr
Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ιμάν Κελίφ - Δείτε φωτογραφία
Κλιμακώνεται η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Ο Τραμπ αναπτύσσει αρμάδα πολεμικών πλοίων, ο Μαδούρο 4,5 εκατ. εθνοφύλακες
Έρχονται τα τελευταία 40άρια του Αυγούστου: Ποιες περιοχές επηρεάζονται - Με «καλοκαιράκι» θα μπει και ο Σεπτέμβριος
