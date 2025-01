Βρετανικά πανεπιστήμια εγκαταλείπουν το Χ του Μασκ

Το Harris Manchester, επίσης κολέγιο της Οξφόρδης, ανήρτησε το τελευταίο του post στο Χ στις 15 Νοεμβρίου και ζήτησε από τους followers να το αναζητήσουν σε άλλες πλατφόρμες.Το University of East Anglia δήλωσε ότι η ανταπόκριση των followers στον λογαριασμό του στο Χ έχει καταποντισθεί κατά 80%.Το Χ δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.Το Falmouth University ανήρτησε το τελευταίο του post στο Χ τον Σεπτέμβριο, ενώ το Plymouth Marjon University ανακοίνωσε ότι δεν χρησιμοποιεί πλέον την πλατφόρμα του Έλον Μασκ.Το London Metropolitan University δήλωσε ότι δεν κάνει πλέον ενεργά αναρτήσεις στο Χ επικαλούμενο την μειούμενη ανταπόκριση.Το Buckinghamshire New University δήλωσε ότι το Χ «δεν είναι πλέον ένας χώρος όπου επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε συνομιλίες με το πανεπιστήμιό μας».Το Royal Northern College of Music δήλωσε ότι «ενσυνειδήτως κατευθύνει αλλού την ενέργειά του», ενώ το Trinity Lab, η σχολή παραστατικών τεχνών του Λονδίνου, διέγραψε τον λογαριασμό του στο Χ.Η τελευταία ανάρτηση του Royal Central School of Speech and Drama στο Χ χρονολογείται από τον περασμένο Αύγουστο.