Αντικαπιταλιστής, λάτρης του «Unabomber», πολέμιος της βιομηχανίας της Υγείας ο ύποπτος για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής στη Νέα Υόρκη

Ένας νεαρός απόφοιτος πανεπιστημίου με προσωπικό ζήτημα που αφορά την ιατρική κοινότητα συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του επικεφαλής της UnitedHealthcare Μαρκ Τόμσον την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη Πρόκειται για τον, 26 ετών, που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (απόγευμα στην Ελλάδα) σε φαστφουντάδικο στην Πενσυλβάνια έπειτα από ανθρωποκυνηγητό. New York Post αναφέρει ότι είναι αντικαπιταλιστής που δήλωνε ότι συμφωνεί με θέσεις του βομβιστή Unabomber (Τεντ Καζίνσκι).Ο νεαρός συνελήφθη με όπλο, σιγαστήρα, τέσσερις ψεύτικες ταυτότητες και ένα μανιφέστο κατά της βιομηχανίας της Υγείας και ειδικότερα για τα τεράστια κέρδη και τα -κατά τον ίδιο- σκοτεινά κίνητρά της. Το μανιφέστο, αναφέρει ειδικότερα η New York Post, είναι 2,5 χειρόγραφες σελίδες με πράγματα που έγραφε ο Unabomber, ένας ασύλληπτος για δεκαετίες βομβιστής που συνελήφθη το 1996 και πέθανε στη φυλακή πέρυσι.Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, είχε προσωπικούς λόγους να αντιπαθεί τη βιομηχανία, που αφορούσαν στη θεραπεία ενός συγγενή του.Σε ό,τι αφορά το βιογραφικό του, στη σελίδα του στο LinkedIn ανέφερε ότι εργάστηκε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για λίγους μήνες το 2014, ενώ φοιτούσε ακόμη στο λύκειο. Στον ιστότοπο Goodreads, όπου οι χρήστες σχολιάζουν βιβλία που διάβασαν, ο Μαντζιόνε έκανε like σε πολλά διαφορετικά κείμενα που αφορούσαν από τον Σωκράτη ως τον Μπρους Λι και τον Unabomber.Επιπλέον ακολουθούσεΕίχε αποφοιτήσει το 2016 από σχολείο αρρένων στη Βαλτιμόρη με υψηλά δίδακτρα. Ελεγε τότε ότι σκόπευε να σπουδάσει πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Αργότερα σε αναρτήσεις του ο 26χρνος έγραφε ότι αποφοίτησε από καλό ιδιωτικόι πανεπιστήμιο με σπουδές μηχανολογίας έχοντας υψηλή βαθμολογία (cum laude).Ο Μαντζιόνε πιστεύεται ότι έδρασε μόνος του. Δεν είναι για την ώρα γνωστό αν έχει μιλήσει στους αστυνομικούς.