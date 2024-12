Προβληματισμός στις ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκε φαιντανύλη σε δεκάδες δελφίνια στον κόλπο του Μεξικού

Κλείσιμο

Σε 30 ρινοδέλφια στον Μεξικού ανιχνεύτηκαν ίχνη, ενός ισχυρού οπιοειδούς που έγινε ευρέως γνωστό γιατί αφαίρεσε τη ζωή του διεθνούς φήμης ποπ τραγουδιστή Prince.Πρόσφατα, η φαιντανύλη έγινε περισσότερο γνωστή γιατί συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αμερικανική κρίσηΓνωστή και ως Actiq, Duragesic ή Sublimaze στημορφή της, είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό παυσίπονο που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1960 και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των χρόνιων και δυνατών πόνων.Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των, η φαιντανύλη μπορεί να είναι 50 φορές πιο ισχυρή από τηΓια το λόγο και οι επιστήμονες κινητοποιήθηκαν αφού εντόπισαν ίχνηκαθώς η κρίση οπιοειδών πλήττει τον ωκεανό.Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της φαιντανύλης σταπαραμένουν άγνωστες, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές.Η νέα μελέτη ανακάλυψε ίχνη φαιντανύλης στο λίπος τωνστον, υπογραμμίζοντας τις εκτεταμένες επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης του οπιοειδούς στο περιβάλλον.Ερευνητές στο Texas A&M University-Corpus Christi εντόπισαν το ισχυρό οπιοειδές σε 30 κοινά ρινοδέλφινα σε τρεις τοποθεσίες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Redfish Bay και Laguna Madre στο Τέξας.Η μελέτη υπό τον τίτλο «Pharmaceuticals in the Blubber of Live Free-Swimming Common Bottlenose Dolphins», έγινε πρόσφατα αποδεκτή από το περιοδικό iScience.Από τα 89στα οποία διεξήχθη η έρευνα, τα 83 παραμένουν ζωντανά και τα έξι είναι νεκρά.Η φαιντανύλη, ωστόσο, εντοπίστηκε σε 18 ζωντανά δελφίνια όπως επίσης και στα νεκρά θηλαστικά.Τα ευρήματα πάντως υποδηλώνουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της, ρυπαίνουν το θαλάσσιο περιβάλλον.