Βρετανία: Απεργούν οι δημοσιογράφοι του Guardian εναντίον της πώλησης της έκδοσης The Observer

Οι δημοσιογράφοι της βρετανικής εφημερίδας The Guardian και της κυριακάτικης έκδοσής τηςάρχισαν σήμερα απεργία, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 50 χρόνια, για να διαμαρτυρηθούν για την πώληση της εν λόγω κυριακάτικης εφημερίδας.Ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Guardian (GMG), μητρικός οίκος της ομώνυμης εφημερίδας, ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου πως βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της εφημερίδας The Observer, της παλαιότερης κυριακάτικης έκδοσης στον κόσμο, στηνέναν ιντερνετικόπου ιδρύθηκε το 2019.Μέλη του συνδικάτου Εθνικήκήρυξαν 48ωρη απεργία εναντίον αυτού του σχεδίου.Η κινητοποίηση αυτή συμπίπτει με τη 233η επέτειο της πρώτης κυκλοφορίας του Observer, σύμφωνα με το συνδικάτο.H NUJ «ζητάει μια παύση στις αποκλειστικές διαπραγματεύσεις ώστε να έχει περισσότερο χρόν», δήλωσε η γενική γραμματέας του συνδικάτου αυτού, η Λόρα Ντέιβισον.Η «μαζική» υπερψήφιση της απεργίας «(...) τις ανησυχίες τους για το μέλλον του τίτλου», προσέθεσε.Ο Observer «κατέχει μια μοναδική και σημαντική θέση στη δημόσια ζωή και τα μέλη μας ανησυχούν για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του», συνέχισε η συνδικαλίστρια.Η εφημερίδα The Observer ιδρύθηκε το 1791 και το 1993 εξαγοράσθηκε από τον όμιλοΠρόκειται για «την παλαιότερη κυριακάτικη εφημερίδα» στον κόσμο, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ.Την Tortoise Media ίδρυσε ο Τζέιμς Χάρντινγκ, ένας πρώην διευθυντής των Times και του BBC, μαζί με τον Μάθιου Μπαρζούν, πρώην πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ηνωμένο Βασίλειο.