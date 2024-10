Ελβετία: Θρίλερ με την πρώτη υποβοηθούμενη αυτοκτονία - Βρέθηκαν ίχνη στραγγαλισμού στην 64χρονη

Κλείσιμο

Περιπλέκεται, σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση της πρώτης υποβοηθούμενης αυτοκτονίας με χρήση της κάψουλας Sarco καθώς στην 64χρονη Αμερικανίδα που ήταν η πρώτη που τη χρησιμοποίησε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ελβετία , φέρεται να εντοπίστηκαν σημάδια στραγγαλισμού.Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εισαγγελίας, Πέτερ Στίχερ, το εύρημα αυτό εγείρει το ερώτημα της «ανθρωποκτονίας από πρόθεση», όπως μετέδωσε η ολλανδική εφημερίδα de Volkskrant.Ιατροδικαστής που μίλησε με τον Στίχερ λίγες ώρες μετά τον θάνατο της 64χρονης , φέρεται να του είπε ότι η γυναίκα είχε σοβαρά τραύματα στο λαιμό της που προσομοιάζουν με εικόνα στραγγαλισμού.Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη έκθεση από ιατροδικαστή με την εφημερίδα Volkskrant να θέτει το ερώτημα γιατί ο Στίχερ δεν έχει κατηγορήσει επίσημα τον πρόεδρο της εταιρείας Last Resort, Φλόριαν Βίλετ, αλλά επέκτεινε την προφυλάκισή του μόνο με βάση τις υποψίες του.Σημειώνεται ότι από τους τέσσερις συλληφθέντες στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά τον θάνατο της 64χρονης, μόνο ο Βίλετ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας των τελευταίων στιγμών της γυναίκας, παραμένει υπό κράτηση.Όπως αναφέρει η ελβετική ιστοσελίδα NZZ επικαλούμενη πρόσωπο κοντά στην εταιρεία, η 64χρονη είχε διαγνωστεί με οστεομυελίτιδα στη βάση του κρανίου της, μια ασθένεια που θα μπορούσε να προκαλέσει τα σημάδια αυτά. Η γυναίκα από τις ΗΠΑ φέρεται να είχε δηλώσει από το 2022 την επιθυμία να βάλει τέλος στη ζωή της «λόγω της σοβαρής ασθένειας που της προκαλούσε οξύ πόνο» καθώς υπήρχαν ημέρες που είχε τόσο έντονους πονοκεφάλους που δεν της επέτρεπαν να κινηθεί ή να πάει στην τουαλέτα. Σύμφωνα με την Last Resort η γυναίκα αντιμετώπιζε πρόβλημα στο ανοσοποιητικό της που δεν της επέτρεπε να λάβει θεραπεία για την οστεομυελίτιδα.Η δικηγόρος της Last Resort, Φιόνα Στιούαρτ, είχε δηλώσει ότι η 64χρονη αμερικανίδα εξετάστηκε από ψυχίατρο πριν να δώσει τη συγκατάθεσή της με ένα βίντεο διάρκειας 4 λεπτών.είχε τοποθετηθεί σε μια δασώδη περιοχή στη βόρεια Ελβετία, ώστε η Αμερικανίδα να βλέπει τα δέντρα και τον ουρανό στις τελευταίες στιγμές της με τον δημιουργό της κάψουλας, Φίλιπ Νίτσκε, στον οποίο έχει δοθεί το παρατσούκλι «Dr Death», να περιγράφει ότι η γυναίκα μπήκε στον θάλαμο και «σχεδόν αμέσως πάτησε το κουμπί» για να βάλει τέλος στη ζωή της.«Όλα συνέβησαν όπως τα περιμέναμε. Πιστεύω ότι έχασε τις αισθήσεις της δύο λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας και τελικά πέθανε μετά από πέντε λεπτά» είχε πει οσε ολλανδικά μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τον οποίον «είδαμε μικρές συσπάσεις και κινήσεις των μυών στα χέρια της αλλά πιθανότατα ήταν ήδη αναίσθητη».