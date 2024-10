Αντιδρά η οικογένεια του Άρνολντ Πάλμερ στους επαίνους του Ντόναλντ Τραμπ για τα… προσόντα του θρύλου του γκολφ

Κλείσιμο

«Άστραψε και βρόντηξε» η μεγαλύτερη κόρη του θρύλου του γκολφ,για τα χυδαία, όπως τα χαρακτήρισε, σχόλια του Τραμπ, ο οποίος τίμησε τον πατέρα της με έναν ατυχή τρόπο σε ομιλία του το Σάββατο στην«Υπάρχουν άλλα πράγματα για τον πατέρα μου, στα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ θα ήταν προτιμότερο να επικεντρωθεί», δήλωσε η Πέγκυ Πάλμερ στη βρετανική εφημερίδα The Independent, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της ομιλίας για τα ευμεγέθη γεννητικά όργανα του θρύλου του γκολφ.Εμφανώς ενοχλημένη, η 68χρονη Πέγκυ τόνισε πως το γεγονός ότι ο Τραμπ μίλησε για κάτι τόσο προσωπικό που αφορά τον πατέρα της, το θεωρεί ακατάλληλο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο με τα καυστικά του σχόλια.«Ο πατέρας μου ήταν πολύ σεμνός», συνέχισε η Πέγκυ. «Έχουμε χάσει την αίσθηση της αγανάκτησης σχεδόν για όλα, και δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι καλό... Υπάρχουν άλλα πράγματα για τον πατέρα μου στα οποία θα ήταν καλύτερα να επικεντρωθούμε», πρόσθεσε.Το βράδυ του Σαββάτου, ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών,κατάφερε να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των ένθερμων υποστηρικτών του, αμέσως μόλις ξεκίνησε την προεκλογική του ομιλία σε περιοχή τηςσύζυγος της Μελάνια έκανε ειδική μνεία στα γεννητικά όργανα τουλέγοντας έξω από τα δόντια ότι είχε μεγάλη πέραση στις γυναίκες, λόγω του μεγέθους τους.«Δεν υπάρχουν πολλά να πω. Δεν είμαι πραγματικά στενοχωρημένη για αυτά που άκουσα», τόνισε η Πέγκυ Πάλμερ, αυτή τη φορά στο Associated Press. «Νομίζω ότι ήταν μια κακή επιλογή για να τιμήσει κανείς τη μνήμη του πατέρα μου, αλλά τι να κάνουμε;» πρόσθεσε.Όπως αναφέρει το Associated Press, ο υποψήφιος με το προεδρικό χρίσμα τωνβρέθηκε χθες στο Λάτρομπ της Πενσυλβάνια, τη γενέτειρα του Άρνολντ Πάλμερ.«Όταν έκανε ντους με άλλους επαγγελματίες, όλοι έβγαιναν από εκεί και έλεγαν: "Θεέ μου, αυτό είναι απίστευτο",» είπε το βράδυ του Σαββάτου ο Τραμπ, γελώντας. «Έπρεπε να το πω. Έχουμε γυναίκες που είναι πολύ εκλεπτυσμένες εδώ, αλλά συνήθιζαν να κοιτάζουν τον Άρνολντ ως άντρα».Αναφερόμενη στον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, η 68χρονη Πάλμερ δήλωσε ότι είναι ένας άπληστος παίκτης του γκολφ που έχει γήπεδα σε όλο τον κόσμο, και με τον πατέρα της μοιράζονταν την αγάπη τους για το άθλημα.«Δεν περνάει μέρα που να μην σκέφτομαι τι θα έλεγε ο πατέρας μου για κάτι που έχει συμβεί ή θα συμβεί... Δεν συμφωνούσαμε πάντα σε όλα, αλλά ήταν ένας Αμερικανός πιστός στη χώρα του, ακόμη κι όταν αμφισβητούσε την πολιτική της κατεύθυνση».